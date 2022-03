The Boys saison 3 : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la série Amazon

Après une seconde saison totalement barrée et riche en rebondissements et en hémoglobines, The Boys reviendra dans une troisième saison sur Amazon Prime Video. Casting, date de sortie, histoire, bande-annonce, on fait le point sur tout ce qu'on sait sur la suite du show inspiré par les comics éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson.

En juillet 2019, les abonnés découvrent la nouvelle série coup de poing d'Amazon Prime Video : The Boys. Adaptée des comics éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson, le show semble aux premiers abords comme une énième série de super-héros, comme en voit prospérer sur Netflix. Seulement, ce serait mal connaître l'univers établi par les deux auteurs et dessinateurs.

The Boys part de ce postulat : imaginez que les super-héros soient aussi connus que des célébrités, aussi influents que des politiciens et aussi vénérés que des dieux ? Et surtout, imaginez qu'ils ne soient pas tout tournés vers l'aide à son prochain ? Vous l'aurez compris, The Boys transforme les super-héros en infâmes salauds, capables du pire pour conserver le statut de divinité vivante. Un groupe d'hommes déterminés va toutefois se dresser contre eux et compte bien dévoiler la vérité sur les Sept et Vought International, la corporation en charge de l'image des super-héros.

The Boys a rapidement cartonné grâce à son ton adulte et cru et son style décapant et sale à milles lieux des productions Marvel comme Loki, WandaVision ou encore Miss Marvel à venir prochainement. Après deux premières saisons d'excellentes factures, The Boys revient prochainement sur Amazon Prime Video. Histoire, casting, date de sortie, bande-annonce, on fait le point sur tout ce que l'on sait sur cette 3e saison !

L'histoire de The Boys saison 3 (attention spoilers !)

La saison 2 se termine sur un affrontement sanglant entre le Homelander et Butcher. Dans la bataille, Stormfront y a laissé quelques membres tandis que la femme de Butcher a malheureusement succombé à ses blessures. Butcher a désormais retrouvé son fils, produit de l'union forcée entre son épouse et Homelander. Le garçon a, sans surprise, hérité des super-pouvoirs de son épouvantable père biologique, et pour l'instant il est incapable de les maîtriser.

Quoi qu'il en soit, Butcher et les autres vont devoir trouver un moyen de canaliser cette puissance destructrice. Du côté des Sept, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Le Protecteur est ravagé par la perte de Stormfront et l'enlèvement de son fils, un terreau idéal pour laisser sa paranoïa et sa folie exploser dans la saison 3. Cette nouvelle saison sera l'occasion pour les showrunners d'intégrer de nouveaux super-héros, à savoir Soldier Boy, parodie assumée de Captain America qui est d'ailleurs à la tête d'un groupe de métahumains appelés les Payback.

La date de sortie de la saison 3 de The Boys

Comme de nombreuses séries avant elle, la saison 3 de The Boys a été repoussée à de multiples reprises en raison des difficultés engendrées par la pandémie mondiale. Malgré ces problèmes, le tournage a été achevé en septembre 2021 et Amazon Prime Video donne rendez-vous aux fans le 3 juin 2022 pour découvrir la suite tant attendu des (més)aventures de Butcher et les autres.

Le jour J, les trois premiers épisodes de la saison seront disponibles, puis ensuite un épisode chaque vendredi, jusqu'au grand final prévu pour le 8 juillet 2022. Comme les deux précédentes saisons, il faudra se contenter de huit épisodes d'une heure environ.

Le casting de The Boys saison 3

Bien entendu, cette saison 3 sera l'occasion de retrouver des têtes connues comme :

Karl Urban dans le rôle de Butcher

Jack Quaid dans le rôle de Hughie Campbell

Laz Alonso dans le rôle de la Crème

Karen Fukuhara dans le rôle de Kimiko

Erin Moriarty dans le rôle de Annie January/Stella

Dominique McElligot dans le rôle de Maeve

Jessie Usher dans le rôle de l'Homme poisson

Anthony Starr dans le rôle du Protecteur ou Homelander

Nathan Mitchel dans le rôle de Black Noir

Giancarlo Esposito dans le rôle de Stan Edgar

Aya Cash dans le rôle de Stormfront

De nouvelles têtes viennent également compléter ce casting déjà bien fourni. Jensen Ackles, connu pour son rôle dans Supernatural, endossera le costume de Soldier Boy, tandis que Katia Winter (Dexter) incarnera quant à elle Little Nina, une mafieuse russe qui a une certaine affinité avec les sex-toys… Laurie Holden de la série The Walking Dead est également présente à l'affiche dans le rôle de la Comtesse Crimson, une super-héroïne dotée d'un pouvoir de guérison particulièrement puissant. Quant à Kristin Booth et Jack Doolan, ils joueront les TNT Twins, des jumeaux totalement barrés aux capacités destructrices.

Bande-annonce et images de The Boys saison 3

Si vous trépignez sur place à l'idée de savoir à quoi ressemblera cette troisième saison, sachez qu'Amazon vient de dévoiler ce 12 mars 2022 la première bande-annonce officielle de The Boys – saison 3 ! Soyez rassurés d'emblée, cette saison promet son lot de démembrements, d'implosions et d'organes collés au mur comme en attestent ces premiers extraits. D'autant que Butcher semble avoir consommé du Composé V et dispose désormais de super-pouvoirs. De quoi équilibrer les règles du jeu face à Homelander.

Et si vous êtes vraiment en manque de The Boys, sachez qu'une nouvelle série animée baptisée The Boys : Diabolical a débarqué sur Amazon Prime Vidéo début mars 2022. Cette anthologie propose huit épisodes indépendants, narrant chacun une histoire qui permet d'en apprendre sur le lore des comics.

Pas d'inquiétude, l'humour noir répond présent tout comme les effusions de sang, aussi nombreuses si ce n'est plus que dans les deux premières saisons de The Boys. De plus, on retrouve des grands noms à la réalisation de certains épisodes, comme Andy Samberg (Brooklyn 99), Justin Roiland (Rick & Morty) ou encore Seth Rogen. À consommer sans modération avant l'arrivée de The Boys saison 3 !