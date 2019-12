TF1 souhaite regrouper les chaînes par thématique sur la TNT mais BFM TV refuse

Ce week-end, TF1 a relancé le débat sur le regroupement des chaînes d’information diffusées sur la TNT. Souhaitant qu’elles soient côte à côte comme sur les bouquets numériques, TF1 rencontre de la résistance du côté de BFM TV. Des points de vue divergents à la veille de la libération de deux canaux, 14 et 19.

Si vous recherchez les chaînes info qui ne sont pas diffusées sur la TNT sur les bouquets numériques des opérateurs télécoms, vous les trouverez généralement regroupées. Cela comprend notamment France 24 (hors Île-de-France), LCP 24/24, BFM Business, La Chaîne Météo, Euronews, CNN, BBC World News, Al Jazeera, etc. Hormis chez SFR, les chaînes info les plus courantes (BFM TV, CNews, LCI et France Info) sont placées avec la même numérotation que sur la TNT afin que cela soit le plus simple possible pour les téléspectateurs. Respectivement canal 15, 16, 26 et 27.

Ce positionnement, qui ne bouge que très rarement (toujours pour ne pas brusquer les habitudes), est remis en cause par TF1, propriétaire de LCI. Thierry Thuillier, directeur de l’information du groupe, était l’invité du Buzz des Médias, l’hebdomadaire dédié à l’actualité des médias du Figaro. À l’occasion de son interview, le patron explique qu’il souhaite « un regroupement de toutes les chaînes d’info en un même bloc ».

Il explique que c’est déjà le cas sur certaines box (ce qui n’est pas entièrement vrai). Deux objectifs à cela : lutter contre les « fake new » et réunir toute « la diversité des points de vue ». Il aurait trouvé chez France Info, dont la chaîne d’information en continu est accessible sur la TNT depuis trois ans, un allié dans ce combat. Notez que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel peut légalement imposer un changement dans la numérotation.

BFM TV a tout à perdre

Sans surprise, ce n’est pas le cas d’Altice, propriétaire de BFM TV qui explique que le bouquet TNT compte trois chaînes privées d’information continue (LCI, CNews et la sienne) et qu’une seule des trois est à l’équilibre. Devinez laquelle ? BFM TV bien sûr. Dans une interview accordée au Figaro, Alain Weill, patron d’Altice, a expliqué qu’un changement de numérotation fragiliserait économiquement les chaînes. Ce serait « une méthode qui pourrait être très efficace », ironise-t-il.

Il faut dire que BFM TV aurait tout à perdre si sa place sur le canal 15 était remise en cause. En effet, hormis LCP, BFM TV est la première chaîne d’information dans la numérotation ascendante de la TNT. Elle est suivie de CNews (dont aucun porte-parole ne s’est exprimé sur le sujet). Et à l’autre bout de la numérotation, tout à la fin, se trouve LCI et France Info qui aurait tout à gagner (ou, du moins, rien à perdre) si un changement avait lieu. Nous voyons bien qui serait gagnant et qui serait perdant.

Mais un autre événement aura lieu l’année prochaine. Un événement qui inquiète beaucoup Alain Weill. France 4 et France O quitteront la grille de la TNT nationale avant la fin de l’année prochaine, libérant les canaux 14 et 19. Si le CSA choisit de placer France Info sur le canal 14 (et non des chaînes généralistes locales), juste devant BFMTV, la position de cette dernière sera amoindrie. Il se pourrait alors que LCI soit avancée jusqu’au canal 19 pour éviter un déséquilibre flagrant. Et les quatre chaînes seraient donc réunies (avec CStar et Gulli au milieu). Reste à savoir qui exercera le lobby le plus fort sur le CSA…

