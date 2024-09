Après Google, Apple et Huawei, c’est au tour d’Oppo d’attirer l’attention des technophiles. La marque chinoise officialise l’arrivée en France de quatre nouveaux produits, dont deux smartphones milieu de gamme abordable, dotés d’une fiche technique complète : les Reno12 F et Reno 12 FS. Ils sont accompagnés d’une paire d’écouteurs Enco et d’une montre connectée sous wearOS. Présentations.

Après une année d’absence sur le marché français, le retour d’Oppo est encore timide. La marque chinoise doit encore rassurer les consommateurs échaudés par son départ précipité, suite à la dissolution de son distributeur européen durant l’été 2023. Humblement, Oppo a donc annoncé début juillet l'arrivée en France des Reno12 et Reno12 Pro, deux téléphones positionnés sur le milieu de gamme. Vous pouvez d’ailleurs retrouver dans nos colonnes le test du Reno12 Pro.

Et Oppo va continuer avec cette même stratégie sur les prochains mois. La marque chinoise annonce en effet l’arrivée en France de quatre produits, dont deux nouveaux modèles qui enrichiront la gamme Reno. Il s’agit du Reno12 F et du Reno12 FS. Ces deux téléphones sont disponibles en Chine depuis le mois de juillet. Il n’aura donc fallu que trois mois pour les adapter pour le marché européen. Ils sont accompagnés d’une paire d’écouteurs TWS, les Enco X3i, et d’une montre connectée, l’Oppo Watch X.

Les Reno12 F et Reno12 FS profitent d'une fiche technique complète

Nous abordons ces quatre produits dans cet article. Nous commençons dans cette première partie avec les Reno12. Si vous êtes intéressé par les deux accessoires connectés, rendez-vous en seconde partie pour les découvrir. Les Reno12 F et FS sont deux smartphones abordables vendus respectivement 250 euros et 350 euros (prix public conseillé). Il y a plusieurs différences entre les deux produits : le SoC, la RAM et le stockage, le lecteur d’empreinte digitale, le stabilisateur optique du capteur principal et les connexions réseau, WiFi et Bluetooth. Les deux téléphones se déclinent en deux coloris, Orange et un second coloris (gris sur le modèle 4G ou vert olive sur le modèle 5G)

Les deux téléphones sont globalement basés sur le Reno12 standard. Mais quelques concessions ont été consenties. La charge rapide est moins rapide. L’autofocus du capteur selfie disparait. L’autofocus du capteur principal est moins qualitatif. Le support de stockage interne est moins véloce. La connectivité est moins avancée. Rappelons qu’il n’y a que 100 euros de différence entre le Reno12 et le Reno12 FS. Autre différence entre le Reno12 et les nouveaux Reno12 F et FS : le design. Le module photo est très différent et intègre un “halo” lumineux pour les notifications. Dans la boîte, vous avez un câble USB-C mais pas de chargeur. Voici les détails importants des deux fiches techniques :

Reno12 FS 5G

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

de 6,67 pouces MediaTek Dimensity 6300

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 45 watts

compatible charge rapide 45 watts Capteur photo principal 50 mégapixels avec stabilisateur et autofocus

avec et autofocus Capteur selfie 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.3

Interface ColorOS 14 ( Android 14 )

) 2 ans de mise à jour d’Android et 3 ans de patch de sécurité

Reno12 F 4G

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

de 6,67 pouces Qualcomm Snapdragon 685

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 45 watts

compatible charge rapide 45 watts Capteur photo principal 50 mégapixels avec autofocus

avec autofocus Capteur selfie 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte sur la tranche

Compatible 4G, WiFi 5 et Bluetooth 5.0

Interface ColorOS 14 ( Android 14 )

) 2 ans de mise à jour d’Android et 3 ans de patch de sécurité

Les deux téléphones embarqueront tous les outils d'intelligence artificielle générative que nous retrouvons sur les Reno12. Pratiquement tous les outils demanderont d'être connecté à Internet en permanence pour les utiliser, notamment la génération d'avatar à partir d'un portrait. Ces outils ne sont pas encore en français, mais Oppo promet l'arrivée de ce langage fin 2024.

Les Enco X3i veulent concurrencer Les Pixel Buds et les Galaxy Buds

Les Reno12 F et Reno12 FS sont donc accompagnés par deux accessoires connectés : les Enco X3i et l’Oppo Watch X. Les premiers sont des écouteurs TWS qui ont déjà été, eux aussi, présentés à l’international. Commençons avec les écouteurs, qui sont les « petits frères » des Enco X3 (que nous connaissons en France sous le nom de… OnePlus Buds Pro 3). La promesse d’Oppo est d’apporter presque tous les atouts d’écouteurs haut de gamme à un tarif plus abordable. Ils sont proposés en France à 130 euros. Soit un prix très compétitif face à Samsung, Huawei ou Google. Voici les principales caractéristiques des écouteurs :

Double transducteur 10,4 mm et 6 mm

10,4 mm et 6 mm Prise en charge du codec hi-res LHDC 5.0

Compatible Bluetooth 5.3 et Fast Pair

Latence de 94 millisecondes

Réduction du bruit active jusqu’à 49 décibels

Batterie 58 mAh (écouteur) et 520 mAh

(écouteur) et 520 mAh Autonomie annoncée de 7 heures sans ANC

Certification IP55

Finissons avec l’Oppo Watch X. Il s’agit de la 7e montre connectée d’Oppo. Elle a été présentée en février 2024 et elle est disponible à l’international depuis mars 2024. Naturellement, l’absence d’Oppo en France durant tout le premier semestre 2024 explique en grande partie ce retard considérable. D’autant que l’Oppo Watch X est loin d’être inintéressante. D’abord, c’est la première montre d’Oppo avec un design circulaire. Ensuite parce qu’elle se positionne face à la Pixel Watch 3 de Google et la Galaxy Watch 7 de Samsung. Son prix en France est de 330 euros. Ce qui est légèrement moins cher que la concurrence. Voici ses principales caractéristiques techniques :

Boitier 47 mm en acier inoxydable

en acier inoxydable Certification IP68, 5ATM et MIL-STD-810H

Écran AMOLED circulaire de 1,43 pouce

circulaire de Verre de protection en saphir synthétique

Double processeur Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm et BES

2 Go de RAM et 32 Go de stockage

Batterie 500 mAh (autonomie annoncée de 48 heures avec toutes les fonctions)

(autonomie annoncée de 48 heures avec toutes les fonctions) Compatible WiFi 5, Bluetooth 5.0 et NFC

Double GPS

oxymétrie (16 capteurs), cardiofréquencemètre (8 capteurs)

Système d’exploitation : Wear OS 4

Compatible Android 8.0 minimum (incompatible iOS)

Tous ces produits seront disponibles début novembre sur le site d’Oppo. Les smartphones seront également vendus chez Auchan et, peut-être chez un opérateur.