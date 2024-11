La nouvelle montre connectée Watch GT 5 de Huawei ne bénéficie pas d’un équipement aussi exhaustif que celui de la GT 5 Pro, mais c’est pour se recentrer sur l’essentiel et à moindre coût. À la fois sportive et raffinée, elle part avec de solides atouts en poche et quelques inconvénients.

Comme chaque automne, la série Watch GT de Huawei qui allie élégance et performances à prix abordable est de retour. Elle est déclinée, cette année, en deux versions GT 5 et GT 5 Pro, alors que l’an passé Huawei ne proposait qu’une Watch GT 4. C’est ce premier modèle, la GT 5 au format 41 mm, que nous avons choisi de tester pour son tarif attrayant. Cette montre aux mensurations discrètes n’en reste pas moins très bien équipée. Elle perd, par rapport au modèle Pro, quelques fonctionnalités comme l’analyse ECG et arbore un design bien plus sage qu’une Watch 4 Pro, commercialisée à prix d’or au début de l’été dernier, dans une spectaculaire Space Edition. La conception de la GT 5 s’avère moins sophistiquée que celle de la GT 5 Pro, mais comme cette dernière, elle offre la possibilité d’essayer Huawei Santé +, riche de séances d’entraînement complètes avec un coach.

Commercialisée en plusieurs versions avec des bracelets différents (de type sportif ou lifestyle), la Watch GT 5 41 mm existe aussi en 46 mm pour ceux qui préfèrent un cadran de grande taille. Les deux modèles embarquent les mêmes composants et offrent le même service. Mais, avec son boîtier et son écran plus grand ainsi que sa batterie de plus haute capacité, le modèle 46 mm coûte bien sûr plus cher.

Moins sportive et innovante que la Watch GT 5 Pro, la Watch GT 5 se veut malgré tout un condensé de ce que Huawei fait de mieux en matière de montres connectées. Quels sont les atouts et les inconvénients de la Watch GT 5 ? Nous l’avons testé quelques semaines pour répondre à toutes vos interrogations.

Prix et disponibilité

Les nouvelles montres de Huawei ont été dévoilées le 19 septembre 2024 avec une disponibilité quasi immédiate. On les trouve en vente sur le site de Huawei, dans son magasin parisien, mais aussi chez les revendeurs habituels de la marque, comme Darty, Boulanger ou Amazon.

La Watch GT 5 41 mm et la Watch GT 5 46 mmm sont vendues à partir de 249,99 euros avec un bracelet en fluoroélastomère, pratique pour le sport. Des versions avec des bracelets tissés, en cuir et en métal sont également proposées, sans que leur montant excède 300 euros. Nous avons pour notre part testé la Watch GT 5 41 mm avec un bracelet tissé beige rehaussé de cuir marron (269,99 euros). Il est bien sûr possible d’acheter un second bracelet en plus de celui fourni. Grâce à sa taille et au système d’attache standard, le choix est vaste.

Huawei Watch GT 5 41 mm bracelet en élastomère (noir ou bleu) : 249,99 euros

Huawei Watch GT 5 41 mm bracelet en cuir (blanc) : 259,99 euros

Huawei Watch GT 5 41 mm bracelet tissé (beige et marron) : 369,99 euros

Huawei Watch GT 5 41 mm bracelet milanais (or) : 299,99 euros

Huawei Watch GT 5 46 mm bracelet en élastomère (noir) : 249,99 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet en cuir (marron) : 269,99 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet tissé (bleu) : 279,99 euros

Pour tout achat réalisé actuellement sur le site de Huawei, un bracelet supplémentaire EasyFit3 en fluoroélastomère Bleu cristal, Rose, Noir avec motif, Menthe verte ou Blanc, d’une valeur de 49,99 euros, est offert avec le modèle 41 mm. Seule exception : la Watch GT 5 41 mm en cuir blanc est accompagnée des écouteurs FreeBuds 5i (en Noir ou Bleu, d’une valeur de 49,99 euros).

A titre de comparaison, les modèles Pro sont commercialisés sensiblement plus cher à partir de 379,99 euros jusqu’à 599,99 euros. Toutes les montres sont fournies avec un socle de chargement sans-fil à brancher sur un port USB-A.

Fiche technique de la Huawei Watch GT5 41 et 46 mm

Watch GT 5 (41 mm) Watch GT 5 (46mm) Dimensions 41,3 x 41,3 x 9,5 mm 45,8 x 45,8 x 10,7 mm Poids 35 grammes (hors bracelet) 48 grammes (hors bracelet) Écran 1,32 pouce AMOLED 1,43 pouce AMOLED Définition 466 x 466 points 466 x 466 points Résolution 352 ppp 326 ppp Système Harmony OS 5.0 Harmony OS 5.0 Capteurs Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2), capteur de lumière ambiante. Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2), capteur de lumière ambiante. Batterie 323 mAh 524 mAh Autonomie annoncée 7 jours 14 jours Recharge sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.2 – NFC - GNSS Bluetooth 5.2 – NFC - GNSS Compatibilité Android 9.0, iOS 13.0 ou version ultérieure Android 9.0, iOS 13.0 ou version ultérieure Étanchéité IP69K (5 ATM) IP69K (5 ATM) Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Matériaux Boîtier et lunette en acier inoxydable Boîtier et lunette en acier inoxydable Bracelets Boîtier et lunette en acier inoxydable Boîtier et lunette en acier inoxydable

Un design toujours plus raffiné

La Watch GT 5 reste proche de son aînée la GT 4, que ce soit en termes d’allure générale, de mensurations, de composants ou même de prix. Notre version 41 mm de 2024 s’affine très légèrement, passant de 9,8 mm d’épaisseur à 9,5 mm. La nouvelle GT 5 perd également 2 grammes, malgré un écran ainsi qu’une batterie identiques en taille. Autant dire qu’on ne se rendra pas vraiment compte de la différence au poignet. La montre reste cependant l’une des plus fines et légères du moment, en dépit de son boîtier en acier inoxydable. L’utilisateur appréciera le confort du port.

Le cadran tout en rondeur du modèle 41 mm, en acier brillant, rehaussé sur le dessus d’un cerclage composé de lignes qui ondulent et s’entrelacent (sauf sur le modèle à 249,99 euros), s’avère particulièrement sophistiqué. En termes de design, il diffère du modèle 46 mm, aux lignes plus géométriques et sportives. L’écran de 1,32 pouce affleure la surface du boîtier et bénéficie d’un fin cerclage qui laisse apparaître des index, à l’instar des modèles d’horlogerie.

Tout en se montrant plus traditionnelles que le système de fixation du bracelet à la montre présent sur la GT 4, les cornes de la Watch GT 5, fines et géométriques, ajoutent au charme de l’ensemble.

Au dos, les capteurs créent une légère protubérance qui vient s’enfoncer dans la peau du poignet sans sensation désagréable. Sur le côté du cadran, on retrouve la couronne rotative qui permet de circuler rapidement dans les menus avec un petit effet loupe et juste en dessous un second bouton paramétrable. L’ensemble est bien entendu étanche (5 ATM et IP69K), mais ne permet pas la pratique de la plongée comme la Watch GT 5 Pro, seulement celle de la nage. L’indice IP69K signifie que la montre résiste à des jets d’eau de plus haute pression et de plus haute température que l’IP68.

Un écran réactif et lumineux

Les adeptes des grands écrans et les accros au sport préféreront sans doute la GT 5 46 mm et son grand écran de 1,43 pouce. Celui de la GT 4 41 mm n’est pas pour autant ridiculement petit, avec sa diagonale de 1,32 pouce. De technologie AMOLED, la dalle reste bien lisible avec sa haute résolution de 352 points par pouces et suffisamment large pour un pilotage efficace au doigt. Précisons d’ailleurs que la fluidité de navigation est rendez-vous et la montre bien réactive, ce qui s’avère assez indispensable lors d’une session de sport.

Huawei livre par ailleurs avec sa Watch GT 5 une montre suffisamment lumineuse pour un usage en extérieur, mais sans renchérir face aux meilleurs. Inutile d’espérer des pics lumineux aussi importants que sur la Galaxy Watch S7 de Samsung. Nous n’avons pour autant pas rencontré de difficulté majeure lors d’une sortie par temps ensoleillé. Huawei met à disposition un grand nombre de réglages pour faciliter la tâche de l’utilisateur, du capteur de lumière ambiante pour ajuster la luminosité au mode Always On. Le premier préserve la batterie. Le second, en revanche, est susceptible de la diviser par deux. À consommer avec modération ou en connaissance de cause.

Aux multiples bracelets optionnels et facilement interchangeables d’une simple pression sur un petit bouton, Huawei ajoute également de nombreux cadrans (ou Watch Faces) gratuits et payants, dont une douzaine de nouveautés. Ils ne sont pas tous du meilleur goût ou tout au moins aussi élégants que le boîtier de la montre. Il est cependant possible de personnaliser sa tocante et de l’adapter à ses goûts ou ses besoins avec un habillage lifestyle ou sportif (qui inclut par exemple le nombre de pas ou le pouls).

Harmony OS 5.0 et Huawei Santé : un duo solide, pas sans défaut

Harmony OS (récemment passé à 5.0, une version plus stable) sur la Watch GT 5 et Huawei Santé constituent désormais un duo bien rodé pour la plupart des usages. Rien ne change véritablement au niveau de la navigation qui était déjà relativement intuitive et commune à bien des modèles de montres. La couronne et le bouton du bas facilitent clairement la tâche de l’utilisateur pour accéder plus rapidement aux applications d’une simple pression du doigt ou pour les parcourir en tournant cette couronne joliment striée.

Face aux OS intelligents comme Wear OS ou iOS Watch, Harmony OS ne fait cependant toujours pas le poids sur certains points. La Watch GT 5 profite d’un magasin d’applications, mais s’il a le mérite d’exister, il s’avère bien moins riche que celui de ses concurrents Google et Apple. Les applis Google, notamment, font cruellement défaut, même s’il reste possible de recevoir ses messages Gmail (mais pas d’y répondre) ou de naviguer à l’aide de Petal Maps depuis la montre (mais sans cartographie affichée). L’application doit d’ailleurs être installée aussi sur le smartphone et la navigation lancée depuis ce dernier.

D’autre part, si les réponses aux messages WhatsApp sont possibles, ce n’est pas systématiquement le cas avec les SMS. Si vos interlocuteurs ont activé les messages RCS en remplacement des SMS, vous ne pourrez pas y répondre. Vous n’accéderez pas aux outils comme le nouveau clavier complet virtuel ni même aux réponses rapides avec emojis. Quant au mode de réponse vocal (tout comme l’assistant intelligent Celia), il est réservé aux seuls smartphones EMUI du constructeur.

Extrêmement frustrant, car l’utilisation du clavier avec ses mini caractères s’avère assez pénible, malgré la suggestion automatique. Recevoir et passer des appels depuis la montre reste possible (à condition que le mobile soit à portée de Bluetooth). Le Micro et le haut-parleur intégrés sont d’assez bonne qualité, même s’il vaut mieux fuir les environnements trop bruyants. Enfin, bien qu’un composant NFC soit embarqué, n’espérez pas payer à l’aide de la Watch GT 5, aucun partenariat n’ayant été conclu avec les banques françaises.

En revanche, c’est sur le sport et la santé / bien-être que Huawei fait toute la différence. L’application Huawei Santé à l’aide des capteurs intégrés à la montre (du cardiofréquencemètre au GPS de dernière génération) effectue une analyse assez complète de vos nuits, de votre état de stress ou encore de vos séances de sport. Au-delà des données brutes disponibles sur la montre et de façon plus détaillée sur le smartphone, l’application Santé délivre de nombreux conseils.

Elle reste globalement identique, graphiquement parlant, à l’application utilisée l'an passé sur les GT 4. On y accède au travers de cinq onglets : Santé, Exercice, Découvrir, Appareils et Moi. Seuls les parties Exercice et Découvrir ont été remaniées, avec notamment le lancement de Santé+, un nouveau module payant.

Des performances améliorées et quelques nouveautés

La Watch GT 5 propose, comme de coutume, le tracking de dizaines de sports (difficile de ne pas trouver son activité favorite), mais met cette année encore plus l’accent sur la course à pied et le cyclisme. Pour cela, la montre profite d’un GPS de dernière génération, avec un système de positionnement appelé Sunflower.

La montre génère des parcours plus précis, mais peut aussi mieux analyser votre posture pour l’améliorer. En matière de Contact pied/sol, d’oscillation verticale et d’équilibre, les grands amateurs de running apprécieront sans doute ces nouvelles données, mais pour le débutant, elles restent un peu obscures et mériteraient plus d’explications.

Le système TruSense a également été amélioré au niveau de ses algorithmes pour fournir des données de santé (fréquence cardiaque, SpO2) plus précises. Que ce soit au niveau du sommeil ou du sport, de nombreux éléments sont communiqués à l’utilisateur pour l’amélioration de son bien-être. Les montres GT 5 ne profitent certes pas des nouveautés des GT 5 Pro (nouvelles fonctions de Golf, navigation par segment pour la course sur sentier, plongée jusqu’à 40 mètres) ni même de tous ses capteurs (la GT 5 ne permet pas de réaliser un ECG), mais il y a de quoi se créer un solide programme de remise en forme !

Au chapitre des nouveautés, c’est donc surtout Santé + qui occupe le devant de la scène. À l’aide d’influenceurs et de personnalités du monde du sport, Huawei a créé un programme de coaching sous forme de vidéos disponibles dans Exercice et Découvrir, comme nous l’indiquions précédemment.

Santé+ : pour aller plus loin

Pour accompagner sa nouvelle gamme de montres, Huawei lance Santé+ un complément payant à l’application Santé habituelle. Pour le lancement de la Watch GT 5, l’utilisateur profite de 3 mois gratuits. Passée cette période, Santé + coûte 7,99 euros par mois ou 59,99 euros par an pour l’accès à de nombreux entraînements animés par un coach sportif (Pilates, Yoga, cardio, etc.), mais aussi à de la musique favorisant l’endormissement ou encore des exercices de méditations. En matière de sport, Huawei a fait appel à des pointures, comme l’influenceuse allemande Pamela Reif pour les Pilates ou encore Master Kamal pour le Yoga.

Les séances sont plutôt bien faites avec des explications claires pour faire les bons mouvements, mais sont exclusivement en anglais, ce qui pourra rebuter certains. Sauf à avoir d’excellents yeux, suivre un entraînement depuis l’écran de son smartphone relève de la gageure (lire les sous-titres encore plus !). Pour ceux qui ont un Chromecast, le plus simple sera d’afficher l’écran du smartphone sur un téléviseur. Cela change tout !

Lorsqu’on lance une séance depuis son smartphone, la Watch GT 5 active directement le suivi du sport choisi. À l’inverse, il est possible de suspendre puis reprendre l’affichage de l’activité depuis la montre, ce qui est très pratique. En plus de ce coaching, Huawei donne accès à une vaste série de postures ou mouvements qui bénéficient d’un descriptif précis pour les réaliser correctement lors des séances sportives. Seul bémol, les descriptifs les plus longs ne sont que partiellement traduits… de l’espagnol.

Ceux qui ne veulent pas payer ne sont pas totalement exclus de Santé+ puisqu’une quarantaine d’activités est en accès libre. De quoi largement agrémenter sa remise en forme !

Une autonomie irréprochable

Avec sa montre Watch GT 5, Huawei promet une autonomie maximum de 7 jours, assez exceptionnelle au regard de la petite taille de la montre et donc de la petite capacité de la batterie. Et pourtant, le constructeur tient ses engagements, d’autant plus qu’il ramène sa promesse à 5 jours en utilisation normale et 3 jours si l’AOD (Always On Display) est activé. Même en faisant quelques exercices, notre exemplaire a tenu près de 6 jours sans passer par la case recharge.

C’est assez proche de ce qu’offrait la Watch GT 4 de 2023 (légèrement mieux même), ce qui est logique puisque leurs caractéristiques sont identiques. Activer l’affichage Always On réduit drastiquement l’endurance de la montre, on vous le confirme. Pour la recharge, comptez pas loin de 1h40 pour un plein complet. Ce n’est pas ultra rapide, mais recharger la montre seulement quelques minutes permet de repartir sur 2 à 3 jours d’autonomie, ce qui s’avère confortable à l’usage.