Test Huawei Nova 9 SE : arrêtez tout, rien ne va plus !

Nous avons testé le Huawei Nova 9 SE, l'un des smartphones les plus abordables de la marque. Affiché à 350 euros, ce modèle profite d'un agréable design, d'une confortable taille d'affichage et, en théorie, de qualités photo pertinentes. Voici donc toutes nos impressions et toutes nos conclusions sur le Nova 9 SE.

Officialisé le 22 mars 2022, le Nova 9 SE vient s'adjoindre au Nova 9 présenté quant à lui en octobre 2021. Sur le papier, il propose une fiche technique intéressante, malgré l'absence des Google Mobile Services, que certains jugeront très handicapante. Intéressante oui… pour un smartphone de milieu de gamme de 2021. Sur bien des plans, le Nova 9 SE semble être en retard par rapport à l'offre proposée par la concurrence. Mais qu'en est-il réellement ? Nous avons testé pour vous le Nova 9 SE et vous livrons ici notre test complet.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 9 SE est proposé à 349 € en une unique version, laquelle est pourvue de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. En revanche, l'appareil est disponible en 3 coloris : Bleu Glacier, Blanc Nacré et Noir Minuit. Il est disponible depuis le 7 avril 2022.

Fiche technique du Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova 9Se Ecran - 6,78"

- FHD+

- 90 Hz

- 2388 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Snapdragon 680 OS Android + EMUI 12.0.1 RAM 8 Go Stockage 128 Go microSD Non Capteurs photo (arrière) - 108 MP grand angle f / 1,9

- 8 MP ultra-grand-angle f / 2.2

- 2 MP macro f / 2.4

- 2 MP profondeur de champ f/ 2.4 Capteur selfie 16 MP (f / 2,2) Batterie - 4000 mAh

- recharge 66W 5G Non Biométrie Scanner d’empreinte digitale sur le bouton d'allumage

Unboxing et prise en main

Côté packaging, Huawei conserve la formule habituelle avec ce Nova 9 SE. Une boîte blanche arborée de quelques mentions écrites couleur or sur la boite. Un design simple et sobre, n'exhibant que ce qui est nécessaire : le nom de la marque, le nom du téléphone et une ou deux références à l'AppGallery (le store d'application propre à Huawei).

L'ouverture de la boîte nous permet de découvrir le Nova 9 SE en premier lieu. Sous ce dernier, nous retrouvons les accessoires fournis. Au-delà des habituelles documentations et de l'épingle d'éjection de tiroir à carte SIM, on profite d'une protection en TPU, toujours pratique en sortie de boite, ainsi que d'un chargeur complet (s'il vous plaît !). Celui-ci intègre un câble USB-A vers USB-C, et un bloc secteur permettant une recharge maximale de 66W. Vous avez donc ici un kit complet pour bien débuter avec votre mobile. Protection, bloc de charge, câble, il ne manque plus qu'un kit mains libres pour profiter au mieux de ce dernier. Sachez justement qu'une offre de précommande vous permet d'obtenir une paire de Freebuds 4i, ainsi qu'une coque pour le Nova 9 SE, le tout étant accompagné d'une remise de 40€ sur le prix du smartphone.

Intéressons-nous maintenant au smartphone. On ne peut pas retirer à Huawei la qualité de finition de ses produits. Il faut l'avouer, le smartphone est très joli. À l'avant, on retrouvera un grand écran LCD de 6,78 pouces FULL HD+, poinçonné au sommet pour y loger la caméra selfie. L'appareil est encadré de bords relativement fins, à l'exception du menton qui reste légèrement plus épais. La tranche droite laisse place à l'ensemble des boutons permettant de monter ou baisser le volume, mais également au bouton de mise sous tension, qui fait d'ailleurs office de capteur d'empreinte digitale. Sur la partie basse, on retrouve simplement le port USB-C, ainsi qu'un haut-parleur et un micro. Enfin, en son sommet sont logés un micro pour la réduction de bruit et le tiroir à cartes SIM.

À la découverte du dos, on sent bien l'identité Huawei. Un dos en verre minéral, qui au passage prend très rapidement les traces de doigt, offre dans notre version de test « bleu cristal » de beaux reflets holographiques. Sachez qu'il existe deux autres versions, l'une “blanche nacrée” et l'autre bien plus sobre “noir minuit” proposant un dos noir mat.

Là où l'identité de la marque s'affirme réellement, c'est surtout au niveau du triple module photo, qui reprend la forme ovoïdale habituelle de Huawei, module sur lequel nous allons bien évidemment revenir en détail un peu plus loin dans ce test.

Le Nova 9 SE est un smartphone assez imposant de 16,4 cm de haut pour 7,5 cm de large et 7,4 mm d'épaisseur, le tout pour 191 grammes. Un poids relativement contenu qui ne rend pas son utilisation désagréable, au contraire. Le smartphone semble solide et le choix des matériaux offre un réel effet premium au toucher. Malgré la taille conséquente de l'objet, il n'est pas chose compliquée que d'atteindre les boutons de déverrouillage et de gestion du volume, que ce soit avec la main droite ou la main gauche.

Écran

Huawei a équipé son NOVA9 SE d'un écran TFT LCD de 6,78 pouces proposant une résolution FULL HD+ de 2388 pixels par 1080 pixels. Dans l'absolu, cet écran se montrera très efficace à l'utilisation : les détails sont précis, les couleurs vives sans être trop saturées. La luminosité et les contrastes ne sont pas en reste. Seule ombre au tableau : on est ici sur un écran LCD. À ce prix, on peut facilement retrouver des alternatives OLED très intéressantes. C’est notamment le cas du Redmi Note 11 pro qui vous proposera un écran certes 0,1 pouce plus petit, mais AMOLED et capable de se rafraîchir à 120Hz, là où le NOVA9 SE se limitera à du 90 Hz.

L'écran offre malgré tout une belle expérience de visionnage… Sans pour autant en mettre plein la vue.

Audio

Comme découvert lors du tour du propriétaire, le Nova 9 SE ne propose qu'un haut-parleur et délivre uniquement un son mono. Un choix préjudiciable, tant la majorité des constructeurs essayent au maximum d'offrir aujourd'hui un son stéréo sur l'ensemble de leurs gammes.

À l'écoute, on se rend compte immédiatement que la partie audio n'a pas été la priorité de la marque. Le son est très nasillard et tend à crier dans les aigus, masquant le peu de basses que ce petit haut-parleur est capable de proposer. Il en résulte une expérience assez désagréable, qui a tendance de surcroit à saturer lorsqu'on met le son au maximum. Les audiophiles déploreront l'absence d'un port mini-jack, mais il restera le Bluetooth 5.0 pour se consoler et connecter au smartphone une enceinte, une paire d'écouteurs ou encore un casque. Encore un petit retard sur la concurrence d'ailleurs, puisque bon nombre de smartphones dans cette gamme tarifaire proposent du Bluetooth 5.1 ou 5.2 selon les modèles

Réseau et connectivités

Pour continuer sur la liste des points gênants, Huawei ne propose malheureusement pas de 5G sur son NOVA9 SE. En effet, le Qualcomm Snapdragon 680 est équipé d'un modem X11 uniquement compatible avec les réseaux 4G LTE et antérieurs. Pas de Wi-Fi 6 non plus, et comme vu précédemment, il faudra aussi se limiter à du Bluetooth 5.0 ce qui reste néanmoins le moins handicapant. L'USB Type-C est lui aussi en norme USB 2,0 ce qui assure un transfert de données potentiellement pénible pour des fichiers lourds.

Autonomie

Le Huawei Nova 9 SE propose une batterie de 4000m Ah. Sin pour un utilisateur économe en énergie, l'appareil réussira sans trop de problèmes à tenir une bonne journée, il faut avouer que dès lors qu'on en demande un peu plus, la batterie de ce dernier fond à vue d'œil.

Nous avons testé l'appareil de manière assez simple :

de la navigation web

un peu de vidéo via le navigateur sur Youtube et via l'application Netflix

un peu de musique

le recours à Petal Maps pour se déplacer en ville.

Dans de telles conditions, le téléphone a tenu du matin au soir, mais a eu besoin d'un coup de recharge vers 20h30. Fort heureusement, Huawei a intégré un chargeur rapide 66 W, qui permet de recharger le NOVA9 SE de 0% à 100% en une quarantaine de minutes.

Le NOVA9 SE propose donc une autonomie correcte, mais sans briller sur ce point non plus.

Performances

Huawei a choisi d'intégrer un SOC Qualcomm Snapdragon 680 dans le Nova 9 SE. Pour rappel, ce modèle dévoilé en début d'année par Qualcomm est basé sur un octo-core utilisant des cœurs Kryo 265 et un Adreno 610 pour la partie graphique. Il est finalement plus proche d'un Snapdragon 665 que d'un 678 malgré son appellation, qui pourrait le faire passer pour le successeur de ce dernier. Ce Snapdragon 680 est épaulé par 8 Go de RAM. Aucun autre choix de configuration n'est possible.

Côté stockage, ce sera 128 Go non extensibles. En effet, le tiroir à carte SIM ne permet d'accueillir que deux cartes Nano-SIM. Dommage donc, tant 128 Go semble peu aux vues du poids des applications qui ne cesse de gonfler.

Les résultats que nous avons obtenus en benchmarks sont sans appel. Malheureusement, le NOVA9 SE propose un petit score single-core de 386 points sur GeekBench 5, et de 1712 points en multi-core. Ce qui le place en dessous d'un Poco F1 pourtant vieillissant, puisque sorti à l'été 2018. Le score OpenCL ne surprends pas plus, atteignant seulement 439 points, soit bien en dessous d'un Redmi Note 7. Évidemment, la faible puissance de l'ensemble se ressent fortement à l'utilisation : ralentissements, écran figé et consorts sont de mise.

Pour lui laisser une chance, nous avons tenté d'installer quelques classiques : Genshin Impact, Asphalt 9 et Call of duty mobile. Malheureusement l'AppGallery de Huawei ne propose qu'Asphalt en téléchargement direct. Il faudra passer par APKPure ou Aptoid via Petalsearch pour espérer installer les deux autres. Mais ici également, coup dur : les versions APK proposées ne sont pas les dernières, rendant donc l'utilisation impossible, puisque les jeux ne peuvent même pas se connecter aux serveurs.

On en vient donc au point qui fâche concernant le Nova 9 SE (et sur l'ensemble des smartphones Huawei vendus aujourd'hui sur notre sol), l'environnement.

Environnement

Huawei a décidé de vendre son téléphone sous Android avec sa surcouche EMUI 12.0.1. En France, nous n'avons donc pas le droit à Harmony OS sensé pourtant redorer le blason Huawei.

Premier constat, le téléphone demande constamment la création d'un compte Huawei. Si dans l'absolu, l'ensemble des constructeurs le demandent, l'absence des services Google ici vous oblige à créer un énième compte pour pouvoir profiter pleinement de votre téléphone. Soit…

Mais il y a plus gênant. Au premier allumage, le téléphone est rempli de bloatwares dont on se serait passés avec plaisir : Tiktok, Bingo Live, Curve, Aosom, Booking, Joom, Snapchat et une dizaine de jeux inconnus au bataillon. Sans compter les applications du constructeur tout aussi nombreuses.

On a donc le sentiment de se retrouver dans un fourre-tout assez désagréable et quelque peu incohérent. Certaines applications d'ailleurs demandent des accès douteux. C'est le cas de l'application préinstallée « Themes » qui comme son nom l'indique propose de télécharger des fonds d'écrans animés, et payants pour la majorité. Étrangement, l'application demande une autorisation pour passer des appels… Cela ne renforce en rien le sentiment de confiance.

EMUI 12.0.1 donne aujourd'hui l'impression d'un « patchwork » de solutions posées çà et là pour essayer de faire face à l'absence des services du géant américain Google. PetalSearch et AppGallery renvoient systématiquement vers des stores d'application alternatifs remplis de pubs et de pop-ups qui n'inspirent ni confiance, ni donne l'envie d'aller télécharger des paquets de peur de voir un malware s'installer.

Vous l'aurez compris, EMUI semble totalement à contre-courant de la simplicité que peuvent proposer les solutions habituelles intégrant les GMS. S'il y a des propositions intéressantes comme PetalSearch, qui vous évite d'aller par vous-même chercher des solutions à l'absence de certains services, ces solutions restent bancales pour vraiment être transparentes pour l'utilisateur lambda.

Photo et vidéo

Le Nova 9 SE est équipé d'un triple module photo, auquel s'ajoute un capteur de profondeur de 2 Mpx. On profite ici d'un capteur principal de 108 Mpx, offrant une ouverture f/1,9, complété par un capteur secondaire ultra-grand-angle de 8 Mpx à ouverture f/2,2. Pour finir le capteur macro et le capteur de profondeur proposeront les mêmes spécifications techniques à savoir un capteur de 2Mpx à ouverture f/2,4.

Commençons par le capteur principal de 108 Mpx, qui dans l'absolu offre de base de bons clichés en X1. Cependant, il est à noter un bruit très présent dans les basses lumières et sur les bords de l'image. Huawei nous a clairement habitués à mieux. Que ce soit en mode classique ou en mode 108 Mpx, le constat est le même. Vous aurez possibilité de voir le grain de plus près en zoomant dans la photo une fois la prise de vue effectuée.

Notons aussi que l'autofocus se montre assez capricieux, lui qui a tendance à ne pas faire une mise au point très précise. Il en résulte souvent des clichés ni nets, ni véritablement flous pour être dérangeant, délivrant un sentiment vraiment étrange. On ajoutera à tout cela le lissage logiciel “très présent”, qui n'aide pas à la sensation de netteté. Étrangement, le meilleur moyen d'avoir des clichés réellement exploitables est d'utiliser le zoom numérique X2, qui permet ici de “ronger” sur les bords du capteur, et qui offre un résultat certes plus serré, mais bien plus flatteur à l’œil.

L'ultra grand angle de son côté ne fait guère mieux : les zones les plus lumineuses créent de surcroit un halo venant inonder le reste de la photo. Notons également la gestion du HDR assez douteuse et encore une fois un bruit numérique.

Paradoxalement les clichés les plus nets et les plus agréables à l'œil viennent principalement du capteur le plus anecdotique du smartphone : le capteur macro, qui malgré son faible 2 Mpx, offre des clichés relativement équilibrés.

Huawei propose également un mode « ouverture » qui tente de simuler de façon assez grossière un effet de flou d'arrière-plan sans le mode portrait. En fait, tout ce que fait ce mode est d'appliquer un flou sur les bords de l'image, comme pourrait l'être un effet de vignettage.

À l'avant du NOVA9 SE, on retrouvera un capteur photo de 16 Mpx proposant des portraits de bonne facture et facilement partageables sans trop de post-traitement. Ce capteur se montre finalement plus efficace que les capteurs arrière du smartphone. Un réel problème.

Un très rapide point sur la vidéo : le téléphone est uniquement capable de filmer en 1080p 30Fps ,ce qui est bien en deçà des standards de 2022.

Vous l'avez compris, si on attendait du NOVA9 SE de nous surprendre, c'était bel et bien sur la partie photo, Huawei nous ayant habitués à des prouesses à ce niveau. Malheureusement, le NOVA9 SE fait figure d'exception à la règle, proposant des résultats bien loin de ce que peuvent offrir des smartphones à un prix similaire.