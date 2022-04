Le Honor X8 arrive en France, une expérience complète à 259 euros

Un nouveau smartphone Honor arrive dans les boutiques françaises en mai 2022. Il s’agit du Honor X8, un modèle abordable qui veut proposer une expérience complète à petit prix, à l’image des Redmi Note 11 de Xiaomi. Proposé à 259 euros hors promotion, il embarque une plate-forme économe en énergie, plusieurs capteurs photo, une grande batterie et un design tout en finesse. Présentations.

Il y a un mois seulement, Honor lançait en Chine le X8, un smartphone coincé entre l’entrée et le milieu de gamme, adversaire naturel de la gamme Redmi Note de Xiaomi. Quelques semaines plus tard, le voici qui arrive déjà en France, démarrant l’offensive de la marque sur 2022. En effet, si l’ancienne filiale de Huawei n’a présenté en France qu’un seul modèle, le Honor 50, ce ne sera évidemment pas le cas en 2022, puisque la série Magic4, officialisée au Mobile World Congress, devrait suivre dans le courant du printemps.

En attendant de gouter aux Magic4, le Honor X8 fait office de hors-d’œuvre. Et cette mise en bouche n’est pas inintéressante. Il s’agit d’un grand smartphone, mais dont le design reste assez fin, puisque le X8 ne mesure que 7,5 mm d'épaisseur (alors que les Redmi Note 11 dépassent les 8 mm). Il est également assez fin, puisqu’il ne pèse que 177 grammes. Son écran mesure 6,7 pouces, ce qui sera très confortable pour regarder des vidéos. La définition est Full HD+ pour une résolution de 391 pixels par pouce. Attention, la dalle est LCD. Mais son taux de rafraichissement est de 90 Hz.

Honor X8 : une plate-forme peu énergivore pour une bonne autonomie

Sous l’écran, nous retrouvons le Snapdragon 680 de Qualcomm. Il s’agit d’un SoC 4G seulement. Mais ce n’est pas vraiment un souci : la 5G n’est pas disponible partout et elle reste assez onéreuse. En outre, la 4G suffit bien largement pour tous les usages, même le streaming à outrance. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette plate-forme fait tourner Magic UI 4.2 basée, malheureusement, sur Android 11 seulement. Il s’agit de la même version intégrée au Honor 50. Elle dispose bien évidemment des services Google.

Dans le X8, nous retrouvons aussi une batterie de 4000 mAh. Elle devrait offrir une autonomie de deux jours d’utilisation standard environ, Honor promettant une autonomie de 13 heures en streaming vidéo. Elle est compatible charge rapide 22,5 watts, pour une recharge complète qui devrait s’établir autour des 90 minutes (à priori). Selon Honor, 10 minutes de charge offrent 3 heures d’autonomie en vidéo. Côté photo, nous retrouvons quatre capteurs à l’arrière (capteur principal 64 MP, capteur ultra grand-angle 5 MP, capteurs macro et calcul des distances 2 MP) et un capteur selfie 16 MP placé dans un poinçon. Un lecteur d’empreinte est présent sur la tranche.

Le Honor X8 sera disponible le 3 mai 2022 à 259 euros

L’expérience du Honor X8 semble donc assez complète, même si quelques concessions ont évidemment été faites pour baisser le prix. Ce dernier s’établit à 259 euros, hors promotion. Notez que le smartphone bénéficie d’une offre incluant une coque offerte et une réduction de 20 euros (le X8 revenant alors à 239 euros). Il sera disponible à partir du 3 mai 2022 sur le site de Honor, ainsi qu’une dizaine d’enseignes, dont Fnac / Darty, Boulanger, Magasin U, Auchan, Leclerc, Cdiscount, Amazon ou encore LDLC.