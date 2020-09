Poco X3 : des photos volées dévoilent le nouveau Pocophone

Le Poco X3 s’illustre dans une première vidéo de prise en main. En parallèle, une série de fuites est venue lever le voile sur la fiche technique et le prix du nouveau Pocophone mis au point par Poco, filiale de Xiaomi. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur le smartphone milieu de gamme.

Une vidéo de prise en main montrant le Poco X3 est apparue sur la toile, rapportent nos confrères de GSM Arena. Comme on peut le voir dans la séquence, accessible uniquement en privé sur YouTube, le smartphone est recouvert d’un écran troué et d’un appareil photo dorsal de 64 mégapixels disposé dans un cercle. On y aperçoit un total de 4 capteurs photo et un flash LED. Enfin, on notera la présence d’un port destiné aux cartes Micro SD et de la sourcouche Android maison de Xiaomi, MIUI 12.

Le Poco X3 coûterait moins de 200 euros

D’après l’internaute qui prend en main le Poco X3 dans la vidéo, le smartphone est équipé d’un écran LCD Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces, d’un Snapdragon 732G couplé à 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage interne et d’une batterie de 5,100 mAh. Le poinçon dans la dalle abrite un capteur selfies de 20 mégapixels. Un lecteur d'empreintes digitales est placé sur la tranche.

Dans la foulée, le média évoque le prix de vente du Poco X3. Le smartphone est en effet apparu avec un peu d’avance sur la boutique officielle de Xiaomi aux Philippines. Sur ce marché, le Poco X3 sera vendu 10 990 pesos phillipins, soit un peu moins de 200 euros. En fonction des taxes locales, le prix du téléphone devrait varier de plusieurs dizaines d’euros. La fuite montre aussi l’existence d’une version plus haut de gamme, avec probablement plus de RAM et de stockage interne, qui sera commercialisée autour des 230 euros.

Pour rappel, Xiaomi présentera ce nouveau Pocophone ce lundi 7 septembre 2020 à 14H, heure de Paris, lors d’une conférence en ligne. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : GSM Arena