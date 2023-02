Test du Asus ROG Zephyrus M16 : un monstre de puissance pour joueurs exigeants

Asus frappe un grand coup avec un laptop gamer à la fiche technique impressionnante : le Zephyrus M16. Processeur Intel Core i9, 32 Go de RAM, RTX 4090, il veut devenir le nouveau mètre étalon sur le marché du PC portable gamer. Pari réussi ? Est-il LE laptop ultime ? Réponse tout de suite !

On est habitués à l'extravagance des fiches techniques chez les PC ROG d'Asus, deux écrans avec la gamme Zephyrus Duo, mode tablette avec le Flow Z13, ou grands écrans avec la gamme Strix. Aujourd'hui, c'est le Zephyrus M16 qui nous intéresse, un laptop qui, malgré un châssis compact, veut proposer tout ce dont les joueurs exigeants pourraient avoir besoin.

Avec ce jouet, Asus veut frapper fort. Très fort. Pour ça, la marque ne s'est fixé aucune limite. Notre configuration de test intègre un Intel Core I9-13900H, 32 Go de RAM en DDR5 cadencées à 4800 Mhz, une RTX 4090 et un SSD NVME de 2 To. Autant dire que nous avons le top du top. Tout cela à un prix : cette version est affichée à 4999 euros, tout de même. Autant dire qu'Asus n'a pas le droit à l'erreur à ce tarif.

Asus ROG Zephyrus M16 Ecran 16 " mini-led

2560 x 1600 pixels

240 Hz Processeur Intel Core i9-13900H GPU Nvidia GeForce RTX 4090 RAM 32 Go Mémoire interne SSD 2 To NVMe Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 1x Prise jack audio

- 2x Thunderbolt 4

- 2x USB 3.0 Type A

- 1x HDMI 2.0

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes SD OS Windows 11 Poids 2,3 kg

Un design qui mise sur la fonctionnalité AniMe matrix

Sur ce Zephyrus, Asus limite l'ADN “gamer” de la gamme ROG avec un produit tout en simplicité. Pas de courbes agressives, pas de RGB à tout va. Au premier abord, nous sommes face à un ordinateur qui sait se faire discret au besoin. Sur le capot, c'est une large matrice d'affichage au nom de “AniMe matrix” personnalisable à l'envi. Si de base cette dernière est éteinte, il vous suffira de l'allumer via un logiciel embarqué (Armoury Crate). Une fonctionnalité intéressante et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On apprécie le fait de laisser le choix à l'utilisateur de décorer son PC comme il le souhaite sans forcément avoir recours à des autocollants.

Le produit reste contenu dans un gabarit relativement compact de 355 mm de large par 246,5 mm de profondeur et 22,9 mm d'épaisseur, le tout pour 2,3 kilos. Nous ne sommes pas sur un ultraportable à la légèreté prononcée, mais bien sur un ordinateur transportable.

Le dessous de l'appareil laisse place à de larges espaces de ventilations. Nous en trouvons d'autres à l'arrière ainsi que sur les côtés.

Sur la tranche gauche, on pourra retrouver la prise d'alimentation et une large ventilation. S'ajoute à cela un port HDMI, un port USB Type A et un port USB Type C compatible Thunderbolt 4, ainsi qu'un port mini-Jack 3.5mm capable d'accueillir un combo casque/micro. La tranche droite quant à elle abrite un lecteur de cartes Micro SD et deux ports USB supplémentaires. Le premier Type A et le second Type C.

En somme un ensemble de connectiques assez complet qui manque toutefois d'un port RJ-45. On le sait, les joueurs sont à la recherche des meilleures performances, autant en hardware qu'en termes de réseau. Fournir un port de ce type aurait permis au consommateur de jongler entre les connectiques souhaitées, dépendamment de la latence de son réseau sans fil. Il faudra s'assurer d'avoir un Wi-Fi costaud si vous jouez en ligne.

En ouvrant le PC, on retrouve un clavier chiclet très classique. Quatre touches de macro sont disponibles au sommet de ce dernier. Elles sont préprogrammées pour gérer le volume, couper le micro ou lancer la solution logicielle de Asus. C'est toujours pratique pour faire des réglages rapidement lorsqu'une partie est lancée.

La frappe offerte ici par ce clavier dit “stealth” est très appréciable. La course de 1,7 mm est confortable, la résistance agréable et l'activation d'une touche reste très discrète au niveau sonore. Aucun risque de déranger vos collègues ou votre entourage lorsque vous l'utiliserez.

De part et d'autre de ce clavier viennent prendre place de larges haut-parleurs que nous détaillerons un peu plus tard dans ce test, et sous le clavier, on retrouvera un trackpad assez large pour offrir un bon confort d'utilisation.. Les joueurs iront tout naturellement vers une souris externe pour un meilleur confort en jeu, mais pourront également s'appuyer sur le trackpad intégré qui répond très rapidement.

Un écran mini-led de toute beauté

Le confortable écran de 16 pouces occupe 92% de la face avant du Rog Zephyrus M16, et profite d'un traitement anti-reflet. Et si en introduction, nous avons principalement évoqué les composants hardware haut de gamme, l'écran n'a pas à rougir face à eux. En effet c'est ici une dalle de qualité que nous sert Asus. Vous pourrez compter sur une résolution QHD+ de 2560 pixels par 1600 pixels, au format 16:10 , mais ce n'est pas son seul avantage.

Tout d'abord, c'est une dalle mini-LED avec une luminosité de 600 nits et jusqu'à 1100 en peak HDR. Si nous ne sommes pas ici au niveau de précision que peut offrir une dalle OLED, c'est tout de même un excellent écran qui vous offrira assez de zones de rétroéclairage pour un excellent contraste. D'ailleurs, l'écran est compatible G-Sync et FreeSync, mais est également certifié Pantone, un excellent point pour les graphistes potentiellement intéressés par cette machine. Au rayon des spécifications techniques de l'écran, on peut également citer sa fréquence de rafraîchissement de 240Hz, soit la possibilité d'afficher 240 images par seconde. Un énorme point fort pour les adeptes de performances. Notons enfin que le temps de réponse est de 3ms. Bref, une dalle taillée pour le jeu à haut niveau.

Armoury Crate, le logiciel embarqué d'Asus qui sert de HUB à votre PC

Le Zephyrus M16 est livré avec Windows 11 en version home. Un OS qu'il n'est plus nécessaire de présenter, cependant il peut être intéressant de se pencher un instant sur Armoury Crate, la solution logicielle complète qu'Asus propose.

C'est en effet depuis ce logiciel que vous pourrez paramétrer votre ordinateur pour coller parfaitement à vos besoins. L'accueil d'Armoury Crate propose une vue globale de votre appareil en affichant les fréquences d'utilisation du CPU, du GPU, mais aussi les températures de ces derniers, ainsi que divers paramétrages permettant de changer le mode de ventilation, mais également le mode du GPU. On apprécie cette mainmise totale sur notre machine.

Vient ensuite la section Appareil depuis laquelle vous pourrez gérer entre autres l'assignation de vos touches macro, l'affichage led sur la matrice du capot, le preset audio et le rétroéclairage du clavier. On retrouve aussi ne section dédiée à l'affichage qui proposera des préconfigurations en fonction du type de jeux que vous voulez. Racing, RTS, FPS, il y en a pour tous les goûts. Une excellente idée que l'on ne retrouve pas chez tous les constructeurs.

Finalement Armoury Crate est une solution efficace et bienvenue qui permet de rapidement, et depuis une seule et même interface, contrôler l'ensemble du hardware et du software de votre ordinateur. Pas besoin donc de chercher quoi que ce soit dans un sous-menu de sous-menu, l'ensemble est bien organisé et répertorié dans l'application. C'est assez rare pour être signalé, les logiciels des constructeurs étant généralement compliqués pour pas grand-chose.

Un ordinateur puissant, mais bruyant

Le Rog Zephyrus M16 intègre ce qui se fait de mieux pour les laptops en termes de hardware. Ici c'est le tout dernier Intel core i9 13900h proposant 14 coeurs (6 dédiés à la puissance, et 8 dédiés à l'efficience) et 20 threads pour des fréquences pouvant monter à 5,4Ghz en mode boost. Ce dernier sera assisté par deux barrettes de 16Go en DDR5 fréquencées à 4800Mhz, soit un total donc de 32Go dans notre version. Sachez qu'il vous sera cependant tout à fait possible d'augmenter votre capacité de mémoire vive et ce jusqu'à 64Go en ouvrant le PC. Cela devrait laisser une belle marge d'évolution à votre machine pour vous assurer qu'elle réponde à vos besoins.

La partie graphique est gérée par la toute dernière et la plus puissante des puces de chez Nvidia, la RTX4090, un véritrable monstre. Celle-ci vous offrira 16Go de mémoire dédiée à la vidéo. Du jamais vu sur un ordinateur portable sous Windows.

Inévitablement, une telle puissance provoque une certaine chauffe. Cependant un combo de caloducs, de refroidissement par métal liquide sur le CPU, de radiateurs et de ventilateurs assure le circuit d’air et la gestion de la température de l'appareil. On détectera des points de chaleurs sur l'appareil montant parfois, à pleine puissance de refroidissement et dans le mode de consommation le plus extrême, jusqu'à 40 degrés sur le châssis, avec un processeur pouvant monter jusqu'à 97 degrés et un GPU à 75 degrés. C'est chaud. Très chaud. Surtout le CPU. Heureusement, le mode de configuration ULTIME proposé sur Armoury Crate pousse les ventilateurs dans leurs derniers retranchements pour éviter que les composants se mettent en sécurité.

Un point sur la nuisance sonore. Le Zephyrus, dans des conditions de bureautique, de navigation web ou de visionnage de contenu sait se faire très discret (et heureusement). C'est finalement en jeu que ce dernier se fait entendre. C'est habituel sur les ordinateurs de gaming, mais là, c'est vraiment bruyant ; on sent que les ventilateurs tournent à plein régime. Un vrai aspirateur !

Autant de puissance dans un gabarit si restreint amène forcément à des contraintes. Il faudra faire avec. Mais si vos jeux habituels ne tirent pas pleinement parti de l'ensemble des composants, réduire la ventilation ne devrait pas poser de problèmes. En effet il existe un mode “silent” qui joue bien son rôle pour refroidir l'ordinateur tout en réduisant le nombre de décibels. Pas aussi efficace que le mode turbo, mais toujours assez performant pour offrir des performances viables.

Quel que soit le jeu lancé, l'ordinateur délivre d'excellents résultats en benchmark. En même temps, avec une telle config, nous ne nous attendions pas à moins ! Nous avons pris soin de pousser l'ensemble des paramètres au maximum sur Cyberpunk 2077, Control ou encore Rocket league, activant le ray-tracing et le DLSS quand c'était possible.

Pour Cyberpunk 2077, nous avons réussi à obtenir une constante de 107 images par seconde. De son côté Control tournait en moyenne à 115 images par seconde et Rocket League lui, explose les compteurs avec plus de 551 images par seconde (pour évidemment 240 affichables). Cela peut sembler inutile, mais il faut savoir que dans les jeux compétitifs, surtout au niveau eSport, ce genre de détail compte.

Avec une config de ce gabarit, on espérait du haut niveau. Toutes nos attentes ont été comblées. La 4090 couplée à l'écran 240 Hz fait des merveilles. Il faudra simplement accepter les désagréments sonores.

Une bonne autonomie pour un PC gamer

Le Asus ROG Zephyrus M16 est équipé d'un accumulateur de 90Whr. Et si ce dernier a un point faible, c'est principalement son autonomie. Reçu avec une charge à 60%, il n'a suffi que de deux heures, composées d'installations logicielles, et de tests audio, ainsi que d'une visite d'Armoury Crate pour la faire descendre à 9%. Aie. Évidemment, beaucoup de puissance amène une consommation accrue. Une deuxième tentative en partant d'une charge pleine et en performances “normal” nous a amenés à 8h d'autonomie, et ce, en coupant la matrice led du capot qui, évidemment assure une consommation non négligeable. C’est bien mieux.

Heureusement, le chargeur (conséquent) fourni avec l'appareil par ASUS délivre 280W pour vous offrir une charge rapide. Asus annonce 50% de charge en une trentaine de minutes, et cela se vérifie dans les faits au bout de dix minutes, nous étions passés de 9% à 25% de charge, et au bout de 30 minutes nous avions bien dépassé les 50% avec 64% puisque la charge a débuté à 9%. Une charge complète s'effectuera en un tout petit peu plus d'une heure, comptez une heure et quart pour un 0% à 100% avec le chargeur de 280w ce qui reste tout à fait respectable.

Le gros soucis ici étant le transport du-dit chargeur, Asus a intelligemment intégré une fonction power delivery sur l'un des ports USB-C. Dans les faits, cela signifie que vous pouvez vous procurer séparément un chargeur 100w max, plus compact et plus simple à transporter pour recharger votre ordinateur en déplacement. C'est une excellente idée, et une belle évolution que nous n'avions pas pu découvrir sur de précédents modèles. De plus, cela vous assure de toujours pouvoir avoir une possibilité de recharger votre appareil si le chargeur fourni venait à être hors service. Comme habituellement sur les ordinateurs portables équipés de gros GPUs, il vous faudra cependant être en alimentation constante avec le chargeur fourni si vous souhaitez débloquer les pleines capacités de votre bébé. En effet, afin de protéger la batterie, l'ordinateur limite ses performances lorsqu'il est alimenté via cette dernière.

Asus fait le pari du 1080p pour la webcam

Ce ne sont pas moins de 6 haut-parleurs qui seront situés de part et d'autre de l'ordinateur. Chose assez rare pour un ordinateur portable, Asus semble avoir apporté un soin particulier à l'expérience d'écoute sur ce Zephyrus M16. En effet le son délivré est très agréable et bien équilibré. S'il manque un peu de puissance globale, il aura l'avantage de ne pas saturer, ni même de mettre en avant certaines bandes de fréquences audios au détriment des autres. Les basses, pour un ordinateur portable, sont présentes et bien rondes et chaudes, les aigus sont précis sans trop agresser l'auditeur, bref, une qualité audio digne de ce que nous propose le modèle jusqu'ici. Si d'ailleurs vous souhaitez profiter d'un système audio différent, vous pourrez toujours compter sur le port mini Jack ou sur la compatibilité Bluetooth 5.2 intégrée dans l'ordinateur. En somme, quel que soit vos besoins, vous pourrez facilement vous adapter ici.

Asus a équipé son Zephyrus M16 d'une Webcam, et cette dernière fait plaisir à voir puisqu'elle répond à bon nombre de critiques faites par le passé sur les webcams intégrées chez Asus. En effet, Asus intégrait jusqu'ici des webcams 720p bien en deçà des standards habituels, pourtant nécessaires dans des temps où les visioconférences sont de plus en plus nombreuses. Ici c'est une webcam 1080p de 2.1Mpx qui en plus de cela est compatible Windows Hello. Un excellent point. Cependant, on reste sur une qualité de Webcam assez discutable. S'il est sûr que nous sommes sur une qualité bien au-dessus de ce que nous a proposé Asus par le passé. Nous sommes bien loin, en comparaison, d'une webcam de Macbook Pro ou de Matebook chez Huawei. Cependant cette dernière se révélera efficace et suffisante pour ce pour quoi elle a été conçue.

Cette dernière, bien que dotée d'une compatibilité HDR aura quelques difficultés à gérer le contre-jour. Veillez donc à surveiller votre orientation par rapport à la lumière si vous utilisez le Zephyrus pour vos visioconférences.