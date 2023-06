Test Cybertek Inferno : un PC fixe ultra performant au juste prix

L'Inferno est un PC fixe conçu par la marque française Cybertek. Cette dernière vend des configurations performantes à des prix qui se veulent raisonnables. Sa particularité ? Proposer des gravures personnalisées aux acheteurs. L'Inferno est l'un de ses produits phares et nous avons pu le tester.

Top Achat, LDLC, Materiel.net… il existe beaucoup de boutiques en ligne qui permettent de monter un PC sur mesure selon nos envies et nos besoins. La marque française Cybertek en fait partie. Non contente d'offrir un large choix de configurations matérielles, elle se différencie par son offre de personnalisation : elle donne en effet la possibilité à l’acheteur de graver sa tour avec un dessin choisi par ses soins. Une chose unique sur le marché français. De plus, pour ses créations, la firme mise sur des prix plus bas que la concurrence, mais qu'en est-il réellement ?

Nous avons pu tester un PC de la marque afin de juger sur pièce. Il s’agit de la tour Inferno, une configuration préétablie vendue au prix de 2299 euros. Comment fonctionne le site du constructeur ? Le montage et la personnalisation sont-ils de qualité ? Qu’en est-il de la config en elle-même ? Réponse tout de suite.

Cybertek met l'accent sur la personnalisation

Avant de commencer à s’intéresser à la machine en elle-même, attardons-nous sur Cybertek. Le site de la marque permet à l’utilisateur de monter son PC comme il l’entend. Pour ceux qui le veulent, des configurations préétablies sont d’ores et déjà disponibles, dont l’Inferno que nous testons aujourd’hui. Ce sont celles-ci qui peuvent bénéficier de la personnalisation, c’est-à-dire de la gravure sur la plaque de verre trempé qui ferme le PC. Attention, tous les modèles ne peuvent pas en profiter.

Il faut avouer que l’option de personnalisation n’est pas très claire, car peu mise en avant. Il faut d’abord choisir un modèle puis regarder si l’option est disponible (ce qui n’est pas toujours le cas). Cela aurait gagné à être mis un peu plus en évidence, surtout qu’il s’agit là d’une feature vraiment unique sur le marché. Cybertek semble avoir conscience de cette faiblesse, puisqu’un tutoriel vidéo a été mis en ligne afin d’expliquer comment ça marche.

Une fois le menu dédié atteint, plusieurs dessins prédéfinis sont proposés et il est possible de les agrandir, de les agencer ou de les faire pivoter si on le souhaite. Bref, de tout faire à sa sauce. Les visuels ne sont pas vraiment inspirés, mais ont le mérite de mettre à l'honneur plusieurs styles et univers différents. Si aucun ne vous convient, pas de panique, il existe une solution de secours.

La grande force de ce système, c’est en effet de permettre à l’acheteur d’importer un visuel de sa bibliothèque. Libre à lui de mettre ce qu’il souhaite, mais attention, la gravure étant ce qu’elle est, il faut prendre garde aux contrastes et à ne pas opter pour une image trop chargée afin d’avoir un résultat correct. Fort heureusement, une prévisualisation nous montre le résultat final.

Une telle gravure coûte 50 euros, un prix qui nous paraît raisonnable et qui s’ajoute à la configuration finale. Nous regrettons toutefois que seule la plaque latérale soit personnalisable. Nous aurions aimé avoir le choix de rajouter des visuels à l’avant, par exemple. C’est le cas de notre modèle de prêt, qui lui est totalement customisé. À noter que des PC « édition limités » sont déjà proposés à la vente, avec des gravures plus poussées. Par exemple, des tours aux couleurs de The Witcher 3 ou de Call of Duty sont mises en avant, avec des gravures supplémentaires.

Il est évidemment possible de créer son PC par soi-même de A à Z. L'interface du site est d'ailleurs bien pensée et accueillante même pour les néophytes. Par exemple, la première chose demandée n'est pas la tour, le processeur ni la carte graphique, mais bien le budget que vous souhaitez investir. Malin.

Que vaut la personnalisation et le montage ?

Afin que nous puissions juger de la qualité de ses travaux, Cybertek nous a laissé tester l’un de ses modèles. Il s’agit du Cybertek Inferno, soit une tour MSI MPG VELOX 100R avec un une configuration costaud vendue à 2299 euros :

Carte mère MSI B670 Gaming Plus Wifi

Processeur Intel Core i7-13700KGF

32 Go de RAM (MSI 2X16 Go DDR5 5600Mhz)

GeForce RTX 4070 Ti 12 Go

SSD 1 To M2 NVMe

Précisons que la tour vendue sur le site ne dispose pas du « skin » Diablo 4 de notre modèle de prêt, qui lui a été créé à l'occasion de la sortie du jeu de Blizzard. Mais il est tout à fait possible d'acheter cette même config sans aucune déco puis d’opter pour un verre personnalisé.

Nous n’allons pas nous attarder sur la tour en elle-même, qui est un modèle conçu par MSI. Nous dirons juste qu’elle se montre très efficace et pratique avec sa connectique facile d’accès sur la partie supérieure (1 port USB Type-C, 2 ports USB 3.2 Type-A, une prise casque et une prise micro).

Rajoutons la présence d'un beau volume (afin d'installer des ventilos de 360 mm) et de nombreuses aérations pour faire circuler l’air correctement, nous y reviendrons plus bas. On notera aussi que sur cette tour MSI MPG VELOX 100R, il est possible d’accéder facilement aux composants, puisque le verre s’ouvre telle une fenêtre. Pas de vis à retirer, juste une poignée à tirer. Pratique.

La gravure, réalisée sur la face intérieure du verre trempé, se montre de grande qualité et surtout résistante. Elle ne bouge pas ou ne marque pas quand on gratte un peu dessus, comme pourrait le faire un imprimé basique. On salue la précision dans le tracé, signe d'uin travail soigné. Nous ne nous attarderons pas sur les autres gravures de notre modèle de test (celles en façade ou sur le métal), celles-ci n'étant pas disponibles à la vente. Avoir un visuel unique sur son ordinateur peut sonner comme un détail, mais cela donne réellement du cachet à sa machine qui ne ressemble à aucune autre.

Concernant le montage en lui-même, rien à signaler. Tout est fait avec sérieux, à l’instar de ce que propose la concurrence (Top Achat et LDLC en tête). Un certain soin a été apporté au cable managment, ce qui est évidemment un plus lorsqu’on peut admirer l’intérieur de sa machine. La plupart des câbles sont ainsi attachés sur la partie non visible de la tour : soit ce qui doit être fait pour un beau montage.

Seul bémol, nous avons repéré une led non branchée et nous avons dû chercher avec nos petits doigts pour associer les deux connecteurs fautifs. Rien de bien dramatique qui viendrait nuire au bon fonctionnement de la machine et certainement un cas isolé, mais à signaler tout de même. Au-delà de ça, aucun reproche à effectuer.

Concernant les Leds, celles-ci sont personnalisables directement via un bouton sur la tour. Il suffit d’une pression pour en changer la couleur ou encore les effets. Libre à l’utilisateur d’opter pour une pulsation ou une lumière statique (moins dérangeante au quotidien). Chacun peut y placer son coloris préféré, voire un arc-en-ciel.

Les leds de la RAM Corsair sont indépendantes et peuvent eux être modifiées au sein du logiciel MSI Dragon Center afin de s'harmoniser avec le reste. Ce logiciel permet aussi de mettre à jour la carte mère, elle aussi conçue par MSI.

Une configuration performante pour le travail et le jeu

Reste maintenant à répondre à la question cruciale : que vaut cet Inferno en termes de performances et de gestion du bruit ? La config est équipée d’un processeur Intel Core i7-13700KF, de 32 Go de RAM (2X16 Go en DDR5), mais surtout d’une carte graphique GeForce RTX 4070 Ti 12 Go de MSI. Il s’agit ici de la configuration de « base » du produit, mais l’utilisateur peut très bien la modifier s’il le souhaite, pour opter pour un Core i5, une RTX 4070 ou 4080… En revanche, on ne peut pas opter pour un CPU AMD Ryzen, dommage.

Nous avons évidemment effectué notre batterie habituelle de benchmarks sur l’Inferno et les résultats obtenus sont peu surprenants. Nous avons une machine puissante, cohérente, idéale pour ceux ayant besoin de beaucoup de puissance de calcul. Pas de quoi s’étonner, c’était la promesse et les résultats des tests sont en adéquations avec nos attentes.

Même chose en ce qui concerne les performances en jeu. Nous avons lancé notre panel habituel sur la machine en 1440p et les résultats obtenus sont bons. À noter que nous avons activé le ray-tracing ainsi que le DLSS lorsque c’était possible. En désactivant le ray-tracing, on peut gagner jusqu’à 25% en termes de performances :

En ce qui concerne la chauffe et le bruit, on note un beau travail de la part de Cybertek et de MSI. La tour dispose d’aérations à l’arrière (évidemment), sur la partie supérieure, mais aussi sur l’un des côtés (pour le processeur). Avec sept ventilateurs (sans compter ceux de la carte graphique), nous avons une bonne circulation de l’air : 54 degrés dans la tour fermée, 45 lorsqu’elle est ouverte. Lorsqu’il est mis à l’épreuve, le GPU ne dépasse pas les 74 degrés tandis que le CPU monte à 64 degrés. Ce dernier bénéficie d’un système de watercooling conçu lui aussi par MSI (MAG CoreLiquid C360).

Aération efficace oblige, nous avons une nuisance sonore bien présente. Cependant, elle reste tout à fait acceptable, puisqu’elle est à 46 décibels. C’est moins qu’un PC portable gamer, qui monte en général au-dessus des 50 pour la même puissance. De ce fait, on entend un léger souffle en jouant à Diablo 4 ou Cyberpunk, mais rien de bien alarmant.

Bref, nous avons un montage de qualité, un choix de composants cohérent ainsi que des performances confortables. Que demander de plus à part un tarif abordable ?

Une belle configuration à un prix raisonnable

Reste à se poser la question essentielle : est-ce que cette configuration vaut son prix ? En termes de qualité, nous n’avons rien à redire. Comme nous l’avons déjà signalé, nous avons un PC qui réussit sa mission. Mais 2299 euros cela reste une somme. Et pourtant…

A la vue de la configuration, le prix est en réalité tout à fait correct. Nous nous sommes amusés à réaliser le même PC, avec exactement les mêmes composants, sur deux sites concurrents à Cybertek : Top Achat ainsi que LDLC. Sur le premier, nous arrivons à un prix de 2542 euros, montage et Windows 11 compris. Sur le deuxième, la note est beaucoup plus salée, puisque le produit final est affiché à 2 767 euros. Difficile donc de choisir autre chose que l’Inferno Cybertek sur ce coup.

Nous parlons ici de l’Inferno, mais ce tarif maîtrisé est une constante sur le site. Cybertek propose plus de cinquante config préétablies que nous nous sommes amusés à refaire chez la concurrence. À chaque fois, le résultat a été le même : c’est plus cher ailleurs.

Bref, nous avons un ordinateur performant, au montage soigné et même doté d’une finition personnalisée (en ajoutant 50 euros sur le prix final). Une belle bête au prix juste.