Motorola lance les Razr 50 et 50 Ultra, deux smartphones pliants pour couper l’herbe sous le pied du Galaxy Z Flip 6

Après le lancement en avril 2024 des Edge 50, Motorola fait son retour sur le marché des appareils pliables avec les Razr 50 et Razr 50 Ultra. Si les deux smartphones s'inscrivent dans la continuité de leurs prédécesseurs, on notera toutefois des améliorations bienvenues, notamment du côté du SoC, de la partie Photo et de l'écran externe. Présentations.

Décidément, Motorola occupe le devant de la scène médiatique ces derniers jours. Pour cause, le constructeur américain a fait parler de lui en prenant une décision historique concernant le Moto S50 Neo, un smartphone dédié pour l'instant au marché chinois. A l'occasion de son lancement, la marque a annoncé une extension de la période de garantie, désormais de 4 ans. Une première dans l'industrie qui pourrait inspirer d'autres concurrents.

Et en ce mardi 25 juin 2024, le fabricant s'illustre à nouveau en levant le voile sur ses futurs smartphones pliables : les Motorola Razr 50 et Razr 50 Ultra. Si les deux appareils s'inscrivent logiquement dans la continuité de leurs prédécesseurs, à savoir les Razr 40 et 40 Ultra, ils se démarquent avec quelques améliorations appréciables du côté du SoC et de l'écran externe notamment. Faisons le point ensemble.

Razr 50 : une formule encore meilleure, toujours sous la barre des 900 €

Avec le Razr 40, Motorola avait fait sensation en proposant le tout premier smartphone pliant du marché sous la barre des 1 000 €, si ce n'est plus. Pour cause, l'appareil était affiché au prix particulièrement agressif de 899 € dans sa configuration unique avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Bonne nouvelle avec le Razr 50, la marque américaine a choisi de garder la même grille tarifaire. Ainsi, le dernier né se négociera lui aussi à 899 €, toujours dans une seule configuration 8/256 Go.

Concrètement, la fiche technique du Razr 50 est assez proche de celle de son ainé. Avec cette nouvelle génération, le constructeur s'est contenté d'améliorer sa formule sur quelques aspects bien spécifiques. Ainsi, la dalle interne reste quasiment inchangée : on profite toujours d'un écran LTPO AMOLED 120 Hz de 6,9 pouces en définition Full HD+ et compatible HDR 10+. La différence se trouve du côté de la luminosité maximale de la dalle, qui passe de 1 400 nits sur le Razr 40 à 3 000 nits sur le Razr 50.

En revanche, les changements sont plus importants sur l'écran externe. La dalle OLED gagne en taille pour atteindre maintenant les 3,6 pouces (contre 1,5 sur le Razr 40). La fréquence de rafraîchissement grimpe également à 90 Hz contre 60 Hz, tout comme la définition d'image, maintenant de 1056 x 1066 px.

Parmi les autres nouveautés, on notera pêle-mêle l'intégration d'un SoC Dimensity 7300X de Mediatek en lieu et place du Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, ou encore la certification IPX8 pour la coque. Sans plus attendre, voici la fiche technique en intégralité :

CPU : Mediatek Dimensity 7300X

RAM : 8 Go

Mémoire interne : 256 Go et UFS 2.2

Ecran principal : dalle AMOLED pOLED 6,9″ Full HD+, HDR 10+ et 120 Hz

Ecran secondaire : dalle AMOLED pOLED 3,6″ 1059 x 1066 px, HDR 10+ et 90 Hz

Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus (sur écran principal)

Certification IPX8 (immersion jusqu'à 1,5 m de profondeur durant 30 mn)

Batterie : 4200 mAh avec charge rapide 30W et charge sans fil 15W (pas de chargeur non fourni)

double capteur 50 MP (grand angle, OIS) et 13 MP (ultra grand-angle, macro)

Capteur selfie 32 MP

Prise en charge Dolby Atmos

Android 14

3 ans de mises à jour Android, 4 ans de mises à jour de sécurité

Poids : 188 gr

Dimensions : 73,99 x 171,30 x 7,25 mm (ouvert), 73,99 x 88,08 x 15,85 mm (fermé)

Coloris : Gris Koala, Sable de plage, Spritz Orange

Razr 50 Ultra : écran et ensemble photo améliorés au programme

Le Razr 50 Ultra s'impose comme une évolution timide du Razr 40 Ultra. Attention, ce n'est pas un mal en soi, tant l'expérience offerte par le 40 Ultra était qualitative comme vous pouvez le constater dans notre test complet.

Ici encore, Motorola s'est attelé à affiner sa formule, notamment sur la partie écran. Tout comme sur le Razr 40, la dalle secondaire a gagné en taille pour passer de 3,6″ à 4″ sur ce modèle. La définition grimpe légèrement par extension (1272 x 1080 px), tout comme la fréquence de rafraîchissement : 165 Hz contre 144 Hz. Pas de changements majeurs à signaler sur l'écran principal, à l'exception d'un gain de luminosité max (3 000 nits contre 1 400 nits).

La partie Photo connaît de son côté une belle montée en gamme. Pour cause, on passe d'un duo 12 MP + 13 MP à un ensemble constitué d'un capteur principal de 50 MP (OIS, grand angle) et d'un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x et OIS. RAS sur le capteur à selfie, toujours de 32 MP (grand angle). Voici la reste de la fiche technique :

CPU : Snapdragon 8s Gen 3

RAM : 12 Go LPDDR5X

Mémoire interne : 512 Go, UFS 4.0

Ecran principal : dalle 165 Hz pOLED 6,9″ FHD+ et HDR 10+

Ecran secondaire : dalle 165 Hz pOLED 4″ 1278 x 1080 px, HDR 10+

Verre de protection Corning Gorilla Victus (sur l'écran principal)

Certification IPX8

Batterie : 4 000 mAh, charge rapide 68 W (chargeur fourni), charge sans fil 15W et charge inversée 5W

Double capteur 50 MP + Téléobjectif 50 MP

Capteur à selfie 32 MP

Dolby Atmos avec son spatial, Qualcomm Snapdragon Sound

Android 14

3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

Poids : 189 gr

Dimensions : 73,99 x 171,42 x 7,09 mm (ouvert), 73,99 x 88,09 x 15,32 mm (fermé)

Coloris : Blue Midnight, Spring Green, Peach Fuzz, Hot Pink

Prix et disponibilité

Comme dit plus haut, Motorola a choisi de conserver la même politique tarifaire sur cette nouvelle génération :

Motorola Razr 50 : 899 € en version 8/256 Go

en version 8/256 Go Motorola Razr 50 Ultra : 1 199 € en version 12/512 Go

Concernant la date de sortie, il faudra se contenter pour l'instant d'une fenêtre, fixée à début juillet 2024 selon les dires de la marque. Notez enfin que si vous êtes séduit par la proposition, Motorola offre pour tout achat d'un Razr 50 ou 50 Ultra (entre le 25 juin et le 31 août) une enceinte Bluetooth Bose Soundlike Revolve+ II Noir.