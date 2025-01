Tesla va intégrer l’assistant vocal Grok dans tous ses véhicules

Elon Musk vient d'annoncer lors d'un streaming en direct sur Xque tous les véhicules Tesla seront bientôt équipés de Grok, l'assistant vocal intelligent développé par xAI. Cette intégration devrait révolutionner l’interaction entre les conducteurs et leur véhicule électrique.

Grok, le modèle de langage avancé de xAI, se distingue des autres IA telles que ChatGPT ou encore Claude par sa capacité à accéder aux informations en temps réel via la plateforme X (anciennement Twitter). Cette fonctionnalité permettra aux conducteurs Tesla de bénéficier d'informations actualisées pendant leurs déplacements, notamment pour trouver les restaurants les moins fréquentés ou les superchargeurs les plus proches.

L'assistant pourra interagir naturellement avec les systèmes du véhicule. Les commandes comme « Ouvrir la trappe de recharge » ou « J'ai froid aux mains » seront interprétées intelligemment, Grok ajustant automatiquement les paramètres nécessaires. Cette intégration promet une expérience plus intuitive que le système actuel de commandes vocales, qui nécessite une syntaxe spécifique.

Grok va s’inviter à bord des Tesla

Le traitement des requêtes s'effectuera sur les serveurs de Tesla ou xAI, et non dans le véhicule, ce qui permet de rendre le service accessible à l'ensemble de la flotte Tesla. Selon Musk, tous les modèles équipés de processeurs Intel et Ryzen seront compatibles, tandis que la situation reste à clarifier pour les véhicules dotés du MCU 1.

La question du modèle économique reste en suspens. Tesla pourrait inclure Grok dans son offre Premium Connectivity (environ 10 dollars par mois), le lier à un abonnement Premium sur X, ou le proposer gratuitement. Ces derniers mois, plusieurs fonctionnalités comme YouTube Music, Amazon Music et SiriusXM ont été intégrées au pack Premium Connectivity.

Les prémices de cette évolution étaient déjà visibles : début 2023, la Chine avait reçu un assistant intelligent limité à certaines fonctions basiques, puis Tesla avait mis à jour globalement son système de navigation vocale. Plus récemment, la commande vocale « Hi » a commencé à générer des réponses, suggérant des modifications en coulisse.

Bien que Musk n'ait pas communiqué de date précise, évoquant simplement un déploiement « prochain », les observateurs anticipent un lancement durant le premier semestre 2025, voire plus tôt, compte tenu des récentes évolutions techniques observées sur la plateforme. Il pourrait arriver en même temps que la nouvelle Model Y, qui vient d’être dévoilée en Chine.