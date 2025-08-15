Quelle est la quantité de RAM idéale dans un ordinateur en 2025 ? On vous aide à choisir

Comment choisir la quantité idéale de RAM dans un ordinateur ? Derrière le décompte de gigaoctets, le nombre de gigaoctets dépend en grande partie de votre utilisation. On peut toutefois déterminer une fourchette idéale pour le plus grand nombre d'utilisateurs.

Acheter un ordinateur peut causer quelques casse-têtes, en particulier lors de l'étape de configuration – lorsqu'il faut choisir la quantité de RAM. D'autres choix pour votre machine sont assurément plus intuitifs. La quantité de stockage sur SSD signifie la quantité de programmes et de jeux que vous pourrez installer.

Plus le processeur monte en coeurs et en gigahertz, plus la machine sera a priori performante. Côté carte graphique, le choix d'une option récente – dans les limites de votre budget et usage – pose relativement peu de questions. Par contraste, la quantité de RAM et son impact au quotidien sont nettement moins concrets pour une grande partie des utilisateurs.

8 Go de RAM ne suffit plus vraiment en 2025

Son rôle précis n'est pas toujours compris, et très souvent le choix se résume à laisser la valeur par défaut. Le rôle de la RAM est pourtant relativement simple à expliquer. Il s'agit d'un autre type de mémoire, bien plus rapide que le plus rapide des SSD, permettant aux programmes d'interagir de façon beaucoup plus réactive avec le processeur et la carte graphique.

Plus on ajoute de RAM, plus on met à disposition des programmes de cet espace ultra rapide – qui leur permet d'exécuter du code en ralentissant le moins possible la machine et en tirant le mieux possible parti du processeur, GPU et autres périphériques. À l'inverse, lorsque la quantité de RAM est un peu trop juste, des blocages et ralentissement peuvent survenir.

Ce qui arrive même si le reste des caractéristiques de votre PC ou de votre Mac sont plutôt orientées performance. Certaines applications ont plus d'impact que d'autres sur la RAM. Si dans votre navigateur internet vous multipliez sans fin les onglets – et qu'il s'agit de sites comme youtube, des services d'édition d'images tel que Canva et autres sites enrichis – vous verrez l'occupation de cet espace grimper très vite.

Par ailleurs des applications professionnelles comme Blender, ou simplement des jeux vidéo, ont consomment beaucoup de RAM. Ce qui justifie aujourd'hui une certaine standardisation des 16 Go RAM pour la plupart des consommateurs. 8 Go sont également proposés assez souvent, mais faire ce choix implique nécessairement que votre PC ou Mac vous agacera régulièrement en ralentissant de façon intempestive.

Dont acte : 16 Go est un minimum assez solide, sur PC comme sur Mac, pour le plus grand nombre. Ce qui suffit aujourd'hui a priori même pour de l'édition vidéo (si le montage est relativement simple). Quel est alors l'option intermédiaire, pour un équilibre entre les loisirs et le travail ?

Dans un autre article, nous évoquions l'absence généralisée d'une option 24 Go de RAM pourtant plutôt adéquate pour ce profil d'utilisateurs. Ce qui nous amène à 32 Go : une quantité forcément un peu exagérée pour ces derniers, mais dont il sauront sans difficulté s'accommoder. 32 Go est toutefois parfait, à la fois pour des gamers exigeants souhaitant mettre les réglages au maximum (de pair avec une bonne carte graphique et un processeur au top).

Ou alors les concepteurs qui utilisent des programmes très lourds comme Blender, ou font du montage vidéo professionnel. Bien sûr, ces derniers pourront même opter pour des quantités encore plus élevées selon leurs besoins. Mais vous l'aurez compris, en 2025, le vrai choix, pour la plupart, est entre 16 Go et 32 Go de RAM.