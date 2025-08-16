Google veut vous faire économiser encore plus sur vos billets d’avion, mais il va falloir faire des compromis

Google teste un nouvel outil chargé de vous aider à trouver les billets d'avion les moins chers possibles pour votre prochain voyage. À condition que vous ne soyez pas trop regardant sur plusieurs points.

Lorsque vient le moment d'acheter des billets d'avion pour vous rendre sur le lieu de vos vacances, vous avez sûrement le réflexe d'ouvrir un comparateur. Quel que soit celui que vous choisissez, il va se charger de trouver toutes les offres disponibles selon vos critères : dates, destination, avec ou sans escale, depuis tel aéroport, à partir de telle heure… Un gain de temps très appréciable devenu un réflexe pour beaucoup de voyageurs.

Le but est simple : accéder rapidement au tarif le plus avantageux. Certains comparateurs comme Google Flight vont même jusqu'à indiquer le meilleur moment pour acheter votre billet d'avion, sous-entendu quand il est le moins cher. Le service va bientôt aller encore plus loin. Il s'enrichit d'une fonctionnalité qui devrait aboutir à des offres plus intéressantes que d'habitude, mais pour cela il va falloir repenser votre manière d'organiser un voyage.

Comment Google va vous aider à voyager en avion pour moins cher

La nouvelle option s'appelle Flight Deals. Sa traduction française n'est pas encore connue, sachant que le nom anglais pourrait très bien être conservé chez nous. Flight Deals est basé sur l'intelligence artificielle. Pour l'utiliser, vous devez décrire de manière naturelle ce que vous recherchez. Par exemple : “Une semaine de vacances au ski dans une station haut de gamme avec 3 amis, sans escale“, ou “15 jours dans une grande ville réputée pour sa nourriture et ses musées, seul“.

Vous l'aurez remarqué, ici pas question de donner des dates ni même une destination. Vous devez être particulièrement souple sur ces points si vous voulez profiter du meilleur prix possible. Pour vous faire une idée, si vous parlez d'un séjour en hiver, Flight Deals cherchera entre décembre et février. La fonction est actuellement en cours de test aux États-Unis, au Canada et en Inde. Aucune date d'arrivée en France n'a été annoncée à ce jour.