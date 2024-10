L’IA Claude peut désormais effectuer des tâches humaines, le NanoPhone ne ressemble à aucun autre smartphone, c’est le récap’ de la semaine

Claude 3,5 Sonnet est désormais disponible, le NanoPhone ne coûte pas plus de 100 dollars, la dernière mise à jour Windows 11 24H2 donne un coup de boost à votre PC, c’est le récap’ de la semaine.

L’intelligence artificielle Claude continue d’évoluer et Microsoft explique pourquoi la mise à jour Windows 11 24H2 rend votre PC plus rapide. Cette semaine, on fait le point sur les caractéristiques techniques du NanoPhone, on vous dit tout du puissant Titan A900 et on vous explique pourquoi vous n’avez désormais plus le droit de revendre des jeux vidéo achetés sur des plateformes telles que Steam.

La puissance du Titan A900 est impressionnante, tout comme son prix

Titan Computers propose actuellement l’ordinateur le plus puissant du marché. Il s’agit du Titan A900, dont la fiche technique est à l’image de son nom. En effet, ce PC est équipé de 2 processeurs AMD EPYC Genoa 9684, de 6 To de mémoire RAM, et d’un espace de stockage de 16 To. Attention, cette station de travail dédiée au deep learning et à l’intelligence artificielle coûte la modique somme de 156 000 euros.

Lire : Ce PC est le plus puissant du monde, il est à vous si vous signez un crédit sur 20 ans

IA Claude : certains salariés pourraient perdre leur emploi

Les progrès de l’intelligence artificielle continuent et la technologie ne cesse de se perfectionner. Le dernier modèle de l’IA Claude en est la preuve. En effet, Claude 3.5 Sonnet est désormais capable d’effectuer certaines tâches humaines, telles que la gestion d’un agenda, la création d’un site Internet ou le remplissage d'un formulaire. Si le but est de soulager les salariés de certaines tâches répétitives, certains employés pourraient se sentir menacés par ces nouvelles compétences.

Lire : L’IA Claude est prête à remplacer des salariés, regardez les tâches qu’elle peut désormais accomplir

NanoPhone : un appareil minuscule vendu à 100 dollars seulement

Si vous cherchez un téléphone capable de se glisser dans votre poche, vous pourriez être tenté par le NanoPhone, qui ne fait qu’1 cm d’épaisseur et dont le poids ne dépasse pas les 79 grammes. Un format ultra-compact mais une construction robuste et une fiche technique très respectable. Autre bonne nouvelle, le NanoPhone est disponible pour seulement 100 dollars.

Lire : Ce minuscule smartphone est plus petit qu’une carte bancaire, et son prix est tout aussi mini

Boostez votre PC grâce à la mise à jour Windows 11 24H2

La mise à jour Windows 11 24H2, déployée au début du mois d’octobre, est riche en nouveautés et en corrections de bugs, mais a surtout le mérite d’améliorer considérablement les performances. En effet, comme l’explique Microsoft, cette dernière mise à jour rend les ordinateurs plus rapides et réduit largement les temps de redémarrage et d’installation de votre PC. Bonne nouvelle, toutes les versions de Windows 11 peuvent profiter de la version 24H2.

Lire : Windows 11 24H2 : votre PC est plus rapide après la mise à jour et c’est grâce à cette nouveauté

C’est officiel, il est désormais interdit de revendre des jeux vidéo dématérialisés

Après quatre ans de procès qui opposaient Valve à l’UFC-Que Choisir, la justice française a tranché et le tribunal de Paris a pris une décision historique. En effet, la Cour de Cassation a donné raison à la plateforme Steam en interdisant formellement la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Lire : Peut-on revendre ses jeux vidéo dématérialisés ? La justice française a rendu sa décision et elle est définitive

Notre test de la semaine

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra : une tablette parfaitement maîtrisée

Samsung propose ici une tablette qui nous a beaucoup séduit grâce à son design maîtrisé, son format léger et fin et son bel écran AMOLED XXL. La Galaxy Tab S10 Ultra est équipée d’un processeur puissant qui gère bien la chauffe, d’un S-Pen, et on adore l'interface très bien pensée de Samsung, DEX. On regrette que le clavier et la cover soient vendus à part et il faut admettre que l’IA pourrait être plus performante. Cela étant dit, c’est la meilleure tablette « Pro » Android actuellement disponible sur le marché.

Lire : Test Samsung Galaxy Tab S10 Ultra : 14 pouces de bonheur