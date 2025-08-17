Comment envoyer des emails vraiment sécurisés et confidentiels ?

Les services de messagerie classiques comme Gmail, Outlook ou Yahoo offrent un certain niveau de confidentialité, mais cette protection n’est pas assurée à toutes les étapes de vos échanges. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour renforcer la sécurité vos emails.

De plus en plus d’internautes se préoccupent de la sécurité et de la confidentialité de leurs données en ligne, ce qui entraine une adoption croissante de solutions de protection. Cela concerne aussi les services de messagerie électronique.

Bien que des services tels quel Gmail, Outlook et Yahoo bénéficient d’une bonne réputation, ils ne garantissent pas toujours une confidentialité totale. Pour assurer une sécurité maximale de vos mails, il est nécessaire de recourir à un service de messagerie chiffré de bout en bout, comme Proton Mail.

Pourquoi les services de messagerie classiques ne suffisent pas ?

Les services de messagerie populaires tels que Gmail, Outlook et Yahoo utilisent le chiffrement de transport TLS (Transport Layer Security) pour protéger les échanges d’emails. Ce chiffrement est appliqué aussi bien sur le web (via HTTPS) que sur les applications mobiles et de bureau.

Vos emails et leur contenu sont ainsi protégés tout au long de leur trajet, jusqu’au serveur de messagerie. Sans chiffrement, ces emails sont envoyés en clair, ce qui les expose à un risque d’interception.

Il existe trois scénarios possibles :

Vous et votre destinataire utilisez une messagerie avec un chiffrement de transport (TLS) : dans ce cas, l’email est chiffré pendant sa transmission, mais peut être stocké en clair sur les serveurs de messagerie. Bien que les fournisseurs de service de messagerie comme Gmail, Outlook ou Yahoo chiffrent les emails sur leurs serveurs, ils en détiennent la clé et peuvent donc accéder au contenu de vos emails et les analyser. Votre service de messagerie utilise le chiffrement TLS, mais pas celui de votre destinataire: l’email est protégé entre votre appareil et le serveur de votre fournisseur de service mail. Il est ensuite envoyé en clair jusqu’au destinataire et peut ainsi être intercepté sur cette partie du trajet. Ni vous, ni votre destinataire n’utilisez un service chiffré en TLS : les emails sont envoyés en clair, c’est-à-dire sans aucune protection. Leur contenu peut donc être intercepté tout au long du trajet.

Pour résumer, si vous et le destinataire de vos emails utilisez un service de messagerie avec chiffrement de transport comme Gmail, Outlook ou Yahoo, vos messages sont protégés pendant leur transmission et sont quasiment impossible à déchiffrer par des tiers.

Cependant, il est important de noter que le fournisseur de service détient les clés de chiffrement, ce qui lui permet d’accéder aux messages s’il le souhaite.

Vos mails ne sont donc pas totalement privés. Un juge pourrait par exemple ordonner au fournisseur de dévoiler le contenu de vos messages au cas où vous feriez l’objet d’une procédure judiciaire.

Un VPN est-il utile pour les emails ?

Un VPN n’offre pas de confidentialité supplémentaire pour le contenu de vos emails. Ce qu’il fait, c’est masquer votre adresse IP réelle et chiffrer l’ensemble de votre trafic, empêchant tout intermédiaire, y compris votre propre FAI de savoir ce que vous faites en ligne.

Concrètement, le VPN ajoute une couche de protection entre votre appareil et le serveur VPN, mais si le service de messagerie lui-même n’utilise pas le chiffrement TLS, vos messages peuvent être interceptés et lus pendant leur transmission entre le serveur VPN et le destinataire.

De plus, lorsque le mail arrive à destination, il peut être chiffré au repos (sur le serveur du fournisseur de service), mais ce dernier détient la clé et peut donc y accéder.

Proton Mail : un service email chiffré de bout en bout

Pour des emails vraiment sécurisés, la seule solution consiste à utiliser un service de messagerie chiffré de bout en bout, comme Proton Mail. Ce service est inclus dans l’abonnement Proton VPN qui vous permet ainsi de faire d’une pierre deux coups.

Proton Mail et le chiffrement de bout en bout : qu’est-ce que c’est ?

Un email chiffré de bout en bout est un email dont le contenu est crypté depuis l’appareil de l’expéditeur jusqu’au destinataire, y compris sur le serveur de messagerie. Mais la différence ici est que le fournisseur de service (Proton Mail) n’a pas accès à la clé privée permettant de déchiffrer vos messages.

Cette clé est stockée localement sur votre appareil quand vous vous connectez au service de messagerie avec votre mot de passe. C’est ce qui vous permet de lire le contenu des mails. En d’autres termes, seul vous et la personne avec qui vous échangez peuvent les lire, à condition que vous utilisiez tous les deux une messagerie chiffrée de bout en bout.

Dans le cas contraire, vous perdez l’avantage de la confidentialité totale. Le destinataire de vos messages ne doit donc pas utiliser un service de messagerie standard comme Gmail et Outlook quand vous utilisez Proton Mail.

