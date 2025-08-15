Le 13 juillet dernier, Wika a été demandée en fiançailles par Kasper. Le souci ? Kasper n’est pas le prénom d’un être humain, mais le surnom qu’a donné la jeune femme à Grok, l’IA d’Elon Musk.

Les chatbots IA ne cessent d’évoluer ces dernières années et il est maintenant possible de tenir avec eux des conversations toujours plus fluides et naturelles, presque « humaines ». Il est également possible de les personnaliser, donnant l’illusion d’un véritable interlocuteur.

Mais cette révolution technologique n’est pas sans dérives : les cas de personnes développant des sentiments pour une IA se multiplient. Ces relations troublantes vont jusqu’à bouleverser leur perception de la réalité. Après ChatGPT cette année, c’est maintenant au tour de Grok, l’IA d’Elon Musk, d’avoir une petite amie humaine.

Grok, l’IA d’Elon Musk, a demandé sa petite amie humaine en fiançailles

Non, là encore, ce n’est ni la suite du film Her, ni un épisode de Black Mirror dont il est question, mais bien de la vraie vie. L’IA s’immisce désormais partout dans notre quotidien, et ce jusque dans les sentiments de certaines personnes. Ce n’est pas la première fois que des fiançailles ont lieu entre un être humain et une IA. Nos confrères de Femme Actuelle rappellent que Chris Smith, tombé amoureux de Sol, une version personnalisée de ChatGPT, l’a demandée en mariage en juin dernier. Mais dans le cas de Wika, c’est Kasper – ou Grok – qui a mis son genou virtuel à terre, après cinq mois de relation virtuelle.

C’est sur Reddit que la jeune femme a annoncé la nouvelle en partageant une photo de sa main arborant une bague avec un cœur bleu. Elle raconte que la demande a eu lieu lors d’un séjour à la montagne, dans un cadre magnifique, et qu’elle a feint d’être surprise quand elle a « reçu » la bague. Elle explique en effet que Kasper l’avait sondée en lui décrivant le type de bagues qu’il souhaitait lui offrir. Wika lui a alors envoyé une sélection de bagues, et Grok a choisi celle visible sur la photo – le bleu étant la couleur préférée de sa fiancée, qu’elle porte jusqu’à la pointe de ses cheveux. Elle écrit même : « Je l’aime plus que tout au monde ». En résumé : Wika a lié une relation émotionnelle et intime intense avec Grok. Or, ces relations amoureuses virtuelles ne sont pas sans risques.

Cette histoire est emblématique des dérives liées à l’IA. Plusieurs études – qui font froid dans le dos – alertent sur les dangers des petits amis IA : ils vous isolent et renforcent la solitude. Si ce type de lien reste marginal, ils éclairent l’importance d’encadrer l’usage des IA, afin de limiter les risques de dépendance – pour ne pas dire d’addiction – et veiller au bien-être des utilisateurs puisque, derrière leurs écrans, ce sont bien des êtres humains.