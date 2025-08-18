Le Galaxy S25 copie ce filigrane photo qui cartonne chez Xiaomi et Vivo

Un détail inédit arrive bientôt sur les prochains smartphones de Samsung. Il s’agit d’une petite touche esthétique déjà courante chez plusieurs concurrents asiatiques. Cette nouveauté pourrait transformer l’apparence des photos publiées sur les réseaux sociaux.

Les téléphones modernes ne se limitent plus à passer des appels ou envoyer des messages. Ils sont devenus des appareils photo portables capables de capturer et de partager instantanément des images. Chaque marque cherche à se différencier avec des fonctions originales liées à la photo, souvent inspirées des tendances les plus populaires du marché. Samsung accompagne ce mouvement en améliorant régulièrement ses logiciels. Sa nouvelle interface One UI 8, basée sur Android 16, est en cours de déploiement et introduit plusieurs changements, dont certains concernent directement la photographie.

Parmi ces nouveautés, Samsung s’apprête à intégrer une fonction qui modifie l’aspect final des clichés. Le constructeur prépare un système de filigrane photo plus travaillé, qui devrait apparaître avec la mise à jour One UI 8 sur les Galaxy S25 et Galaxy Z Fold 7. L'actuel, limité et discret, va laisser place à une version plus esthétique, conçue pour séduire les utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux.

BREAKING！ For Samsung users, here's a major discovery! Yesterday, I mentioned that the next version of One UI 8 would introduce two “Chinese-style” photo watermarks. But it turns out there's more to it—Samsung has tied its new “Vivid” style to the watermark. Look, all my… pic.twitter.com/zKx6jAgJc1 — PhoneArt (@UniverseIce) August 18, 2025

Le Galaxy S25 adopte un filigrane photo artistique inspiré des smartphones chinois

Jusqu’à présent, les smartphones Galaxy se contentaient d’afficher le nom de l’appareil et la date sur les photos. Avec la nouvelle version, un cadre blanc viendra entourer l’image. Il affichera aussi des informations techniques comme l’ouverture de l’objectif, la vitesse d’obturation ou encore la sensibilité ISO. Deux variantes sont prévues, l’une pour les photos en mode portrait et l’autre pour le format paysage. Cette approche rappelle les clichés argentiques annotés, une esthétique qui connaît un regain de popularité.

Cette évolution rappelle ce que proposent déjà Xiaomi, Vivo ou Oppo. Certains modèles chinois ajoutent même la mention de leurs partenariats avec Leica, Zeiss ou Hasselblad. Samsung n’intègre pas de collaboration de ce type et son filigrane restera donc plus simple. Autre limite : il serait uniquement disponible avec le filtre Vivid, qui accentue les couleurs et la saturation. Les comparaisons diffusées en Chine montrent un rendu plus éclatant, mais qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. La marque pourrait proposer cette option dès septembre, mais rien n’indique encore si les anciens modèles Galaxy y auront droit.