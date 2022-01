Tesla : une faille permet à un pirate de 19 ans de contrôler 25 voitures à travers le monde

David Colomb, jeune spécialiste en cybersécurité de 19 ans, a annoncé sur Twitter avoir trouvé une faille dans l’infrastructure des Tesla. En exploitant cette dernière, il est parvenu à pirater 25 d’entre elles, dans plus d’une dizaine de pays différents. Il peut ainsi les contrôler à distance, en activant par exemple les phares ou la radio.



Si pour beaucoup, Tesla a révolutionné l’industrie automobile, la firme d’Elon Musk l’a fait au prix de la sécurité. En proposant son système d’infotainment, cette dernière a ouvert la voie aux pirates à une tout autre catégorie de hacking. En effet, comme tout autre système électronique, les véhicules sont sujets aux failles de sécurité, dont certaines présentent un grand risque. C’est ainsi qu’il a été, pendant un temps, possible de voler une Model X en seulement 90 secondes, ou encore accéder à certaines données confidentielles via les batteries Powerall.

Un jeune spécialiste autoproclamé en cybersécurité a quant à lui placé la barre à un tout autre niveau. Sur Twitter, David Colombo affirme avoir actuellement le contrôle total sur 25 voitures Tesla, se trouvant dans 13 pays différents. Il peut ainsi, à distance, « désactiver le mode Sentinelle, l’ouvrir les portes et fenêtres et même démarrer la voiture sans les clés ». Pour ce faire, il a détecté une faille dans le firmware des véhicules, sans donner plus de précisions.

À seulement 19 ans, il contrôle 25 Tesla à distance

En effet, David Colombo précise ne pas vouloir exposer la méthode employée avant que Tesla ne résolve le problème, afin de ne donner des idées à individus malintentionnés. « C’est pourquoi j’aimerais que tout soit réglé avant de publier des détails spécifiques sur ce dont il s’agit exactement », écrit-il. On peut le comprendre. Cette faille semble lui donner un pouvoir conséquent sur les voitures, lui permettant en outre d’allumer les phares et d’utiliser les enceintes.

« Je pense que c’est assez dangereux, si quelqu’un est capable de diffuser à distance de la musique à plein volume ou d’ouvrir les fenêtres/portes pendant que vous êtes sur l’autoroute. Même le fait de faire clignoter les feux sans arrêt peut potentiellement avoir un impact (dangereux) sur les autres conducteurs. » Hier, Tesla a répondu à ses sollicitations et a finalement corrigé la vulnérabilité.