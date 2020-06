Tesla : une enquête s’ouvre aux Etats-Unis sur des dysfonctionnements de la Model S

L’autorité américaine en charge de la sécurité routière a ouvert une enquête sur la Tesla Model S. Le sujet : des dysfonctionnements de son écran tactile survenus sur les modèles équipés du chipset Tegra 3 de Nvidia. Plusieurs dizaines de milliers de véhicules sont concernés. L’enquête a été ouverte suite à la réception de 11 plaintes en 13 mois.

Tesla est incontestablement le leader mondial de la voiture électrique. Nous avons largement relayé dans nos colonnes les résultats dithyrambiques de la marque américaine et ses parts de marché en 2019. Des résultats qui ont tellement été bien accueillis que la valorisation boursière est montée aussi haut que SpaceX. Après un petit passage à vide suite à l’épidémie de coronavirus, l’action Tesla s’échangeait à plus de 1000 dollars, permettant à la marque de dépasser Toyota et devenir la plus forte capitalisation boursière au niveau mondial du secteur automobile.

Mais cette belle position ne protège pas la firme contre les problèmes techniques, les mauvais composants ou les choix discutables. En voici un exemple. L’agence américaine NHTSA, autorité chargée de la sécurité routière, a ouvert cette semaine une enquête sur la Tesla après avoir reçu plusieurs plaintes d’utilisateurs de la Model S. Ces derniers affirment que l’ordinateur de bord connaît quelques ratés, notamment au niveau de l’écran tactile. 11 dossiers similaires ont été déposés auprès de l’agence durant les 13 derniers mois. Ce qui a éveillé sa curiosité.

Le chipset Tegra 3 de Nvidia mis en cause

Selon le rapport émis par l’autorité américaine, le problème vient du Tegra 3 intégré à certaines séries de la voiture. Tesla a utilisé la version dotée de 8 Go de stockage (au format eMMC) du chipset de Nvidia. Celle-ci est sujette à l’usure, ce qui entraine des dysfonctionnements. Parmi les principaux symptômes, nous retrouvons une perte du son et/ou de l’image affichée par l’écran tactile, notamment quand l’utilisateur affiche une page web ou un itinéraire. L’agence note aussi une indisponibilité de la caméra arrière, parmi les désagréments relevés.

Cette enquête démarre à peine. Seules les étapes préliminaires ont démarré. Elles concernent le nombre de personnes qui ont pu être touchées par les problèmes relevés par les utilisateurs. Cette étape sera cependant longue. Car le chipset de Nvidia a été intégré à des dizaines de milliers de véhicules pendant plusieurs années. Il y a les Model S construites entre 2012 et 2015. Cela correspond à 63 000 véhicules. Cependant, le même chipset a été utilisé dans certaines séries de la Model S jusqu’en 2018, ainsi que dans la Mode X entre 2016 et 2018. Soit 159 000 véhicules qui pourraient être concernés.

Source : NHTSA