Tesla Model S : certaines batteries ont des fuites du liquide de refroidissement

Certaines Tesla Model S sont alimentées par une batterie défectueuse, avance une enquête de Business Insider. D’après les témoignages de plusieurs anciens employés, les batteries rencontrent en effet des fuites du liquide de refroidissement. Jusqu’ici, seuls les premiers modèles conçus par Tesla en 2012 sont concernés. Soucieux de respecter son planning, le constructeur automobile aurait passé ces défauts de conception sous silence.

Une enquête de Business Insider accuse Tesla d’avoir bâclé la conception des premiers modèles de Tesla Model S. Citant trois anciens employés et des mails internes, le média affirme que certaines berlines électriques construites en 2012 sont équipées d’une batterie défectueuse. Deux erreurs de conception laissent en effet le liquide de refroidissement s’échapper de l’accumulateur, situé sous le plancher.

Tesla est accusé d’avoir fermé les yeux sur des problèmes de batterie

Tout d’abord, la firme d’Elon Musk aurait utilisé de l’aluminium sensible aux fissures pour le bloc de refroidissement de la batterie. Une société tierce restée anonyme aurait d’ailleurs averti Tesla à l’époque. De plus, un employé aurait remarqué des soucis de raccordement entre les bobines et le système de refroidissement.

Documents et mails internes à l’appui, l’ancien salarié affirme avoir mis en garde ses supérieurs de potentiels problèmes de fuites. Afin de ne pas prendre du retard sur son planning, et sous la pression des actionnaires, Tesla aurait fermé les yeux sur ces problèmes. Jusqu’à fin 2012, Tesla « a continué de trouver des bobines qui fuyaient à divers stades de la production » de la Model S, précise l’enquête.

Les fuites du liquide de refroidissement augmentent les risques de combustion du véhicule, rappelle Business Insider. Ces dernières années, quelques Tesla Model S ont d’ailleurs pris feu sans raison apparente. On rappellera qu’il s’agit de cas isolés. Néanmoins, l’agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière a ouvert une enquête sur Tesla à la demande d’un avocat des consommateurs. L’homme accuse Tesla de cacher un problème de batterie répandu avec des mises à jour logicielles. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Business Insider