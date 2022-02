Tesla serait en train de développer son propre Google Play Store

D'après des rumeurs relayées par plusieurs insiders, Tesla développerait actuellement sa propre boutique d'applications. Cette alternative au Google Play Store permettrait aux propriétaires des véhicules de la marque de télécharger et installer des applis dédiées.

Tesla pourrait-elle lancer prochainement sa propre boutique d'applications ? Les rumeurs sur le sujet se font de plus en plus insistantes. Plus précisément, les bruits de couloirs ont débuté en décembre 2021 alors que le constructeur venait de déployer la version 11.0 de l'interface de l'écran d'infodivertissement. En effet, Tesla avait notamment ajouté une barre d'icônes personnalisable, ce qui laissait entendre que d'autres applications finiraient par arriver.

Et justement, Sawyer Merrit, chef d'entreprise qui fait partie des investisseurs du constructeur, assure avoir de nouvelles informations sur le sujet. D'après ses sources en interne, le constructeur travaille bel et bien sur une boutique d'applications dans le genre du Google Play Store ou de l'App Store. “La rumeur veut que quelque chose de similaire arrive bientôt pour quelque chose à quatre roues qui commence par un T”, fait-il référence sur le réseau social en partageant une vidéo de Steve Jobs présentant l'App Store pour la première fois.

Tesla planche sur son propre App Store

Teslascope, service qui permet d'obtenir des statistiques détaillées sur son véhicule et qui a pour habitude de suivre de près les actualités de la marque, vient d'ajouter sa pierre à l'édifice. Sur Twitter, Teslacope assure que Tesla planche sur cette boutique d'applications depuis mai 2021. En outre, l'App Store de Tesla devrait être lancé peu de temps avant les débuts du Cybertruck, dont la production a été repoussée à la fin 2022 début 2023.

Bien entendu et faute de confirmation officielle, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. Reste que la théorie de la boutique d'applications made in Tesla tient la route. La marque a toujours refusé d'inclure Android Auto et Apple Car Play dans ses voitures électriques, et proposer son propre Store permettrait au constructeur de diversifier encore davantage ses sources de revenus. Pour rappel, Tesla a récemment ses stations Superchargeur en France aux conducteurs de véhicules électriques d'autres marques. D'ailleurs en février 2022, les propriétaires de Tesla pourront recharger gratuitement leur voiture, sous certaines conditions toutefois.

Source : GizChina