Cybertruck : des photos du nouveau prototype font surface

Le Cybertruck n'est pas prêt d'entrer en production, mais depuis sa présentation officielle en 2019, le pick-up électrique a accueilli plusieurs modifications. En effet, des photos du nouveau prototype circulent actuellement sur la toile. L'occasion d'observer les changements apportés par le constructeur.

Depuis sa présentation officielle en 2019, le Cybertruck de Tesla a accueilli de nombreuses modifications. Certes, le design reste inchangé, mais les nouveaux prototypes du pick-up électrique se sont chargés de combler certains manquements pointés du doigt par les fans.

Comme vous la savez peut-être, des photos du dernier modèle de Cybertruck circulent actuellement sur la toile. On a déjà pu apercevoir la version la plus récente du Cybertruck grâce à des photos prises sur la piste d'essai de l'usine Tesla de Fremont. Cette fois-ci, on doit les derniers clichés au forum Tesla Owner's Club.

On y aperçoit le nouveau Cybertruck trônant au milieu d'une pièce pendant que les visiteurs s'affairent à immortaliser et observer la bête. Comme dit plus haut, ces visuels nous permettent de constater les modifications apportées aux véhicules. On remarque par exemple que l'essuie-glace massif est toujours présent. Aux dernières nouvelles, Elon Musk a confirmé sur Twitter que cet essuie-glace XXL ne sera pas présent sur le modèle final.

Le nouveau prototype du Cybertruck se dévoile en images

Les rétroviseurs latéraux répondent aussi à l'appel, eux qui étaient absents du modèle original dévoilé en 2019. En outre, on remarque que le constructeur ne s'est toujours pas décidé à équiper le Cybertruck de poignées de porte. Sur le premier modèle, elles étaient bel et bien présentes, mais elles étaient rétractables, ce qui assurait une certaine discrétion. Cette fois-ci, elles ont totalement disparues.

Comment les portières vont-elles s'ouvrir me demandez-vous ? Sur ce point, Elon Musk a récemment confirmé que le Cybertruck serait capable de détecter les personnes qui s'approchent de la voiture et d'ouvrir les portes automatiquement. Reste à voir comment ce système fonctionnera en détail et si le constructeur prévoit tout de même un plan de secours pour ouvrir la portière en cas de panne du système… Comme une poignée traditionnelle par exemple.

Enfin, les roues ont également été modifiées et sont désormais dotées de gardes-boue qui pourront être installés et retirés à l'envie d'après les dires du constructeur. Pour rappel, Tesla a retiré la date de sortie du Cybertruck sur son site internet officiel. De quoi suggérer un énième report de production vers la fin 2022, voire 2023.

Source : Tom's Guide