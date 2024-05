Tesla retire Steam de ses nouvelles voitures, fini les jeux vidéo au volant ?

Tesla avertit désormais ses clients que ses derniers véhicules ne prendront plus en charge la populaire plateforme de jeux Steam. Cette décision intervient près de deux ans après que le PDG Elon Musk a dévoilé la possibilité de jouer à divers titres Steam sur les véhicules phares Model S et Model X de l'entreprise.

Selon les rapports de propriétaires attendant la livraison de nouveaux modèles Tesla, le constructeur automobile envoie des notifications qui indiquent : « Tesla met à jour l'ordinateur de jeu de votre Model X, et votre véhicule n'est plus capable de jouer aux jeux Steam. Toutes les autres fonctionnalités de divertissement et d'application ne sont pas affectées ».

La suppression des capacités de jeu Steam semble s'inscrire dans le cadre des efforts de réduction des coûts de Tesla, qui a procédé à d'importants licenciements au cours des derniers mois, réduisant ses effectifs de 20 % dans certaines régions. Alors que le géant du véhicule électrique cherche à préserver ses liquidités et à rationaliser ses opérations, il semble que l'intégration de Steam soit devenue une victime.

Retirer Steam pourrait faire économiser de l’agent à Tesla

Si cette décision peut décevoir certains passionnés de Tesla, il n'en reste pas moins que l'utilisation de Steam sur les véhicules est une fonction de niche dont la popularité auprès des propriétaires est incertaine. Sur Reddit et d'autres forums en ligne, les spéculations abondent quant aux raisons potentielles de cette décision, allant des faibles taux d'utilisation et des mauvaises expériences de jeu aux préoccupations concernant l'épuisement de la batterie.

Nombreux sont ceux qui avaient envisagé l'intégration de Steam comme un tremplin vers un avenir de divertissement à bord des véhicules pendant la conduite autonome, avec les plans ambitieux de Tesla concernant un service de robotaxi. Cependant, les récentes actions de l'entreprise suggèrent un changement d'orientation, peut-être en donnant la priorité aux fonctionnalités de base plutôt qu'aux capacités de jeu.

Il est important de noter que ce changement semble se limiter aux livraisons de nouveaux véhicules, et que rien n'indique pour l'instant que Steam sera retiré des véhicules des propriétaires actuels par le biais de mises à jour logicielles. Musk lui-même avait fortement promu les capacités de jeu des véhicules Tesla, vantant la possibilité de jouer à des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 grâce aux processeurs AMD Ryzen des véhicules.