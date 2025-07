Malgré le fiasco du Cybertruck, Tesla envisagerait un nouveau modèle du pickup électrique

Tesla ne veut pas admettre que le Cybertruck est un échec. Il semblerait qu'un nouveau modèle soit dans les cartons du constructeur automobile. Voici ce que l'on sait au sujet du pickup électrique.

Il y a des produits que tout le monde attend avec impatience avant leur sortie, puis qui finissent par faire un flop quelques mois ou années plus tard. On pense à la broche Humane AI, censée remplacer les smartphones et qui a disparu au bout d'un an. Ou, dans une moindre mesure, au Cybertruck de Tesla. Après son annonce, la “hype” est immense. Les pré-commandes affluent, notamment grâce au prix initial annoncé de 39 900 $ pour la version la moins chère.

Au fil du temps, Elon Musk revient sur ses déclarations et la facture grimpe en flèche. Un Cybertruck coûte minimum 60 000 $ au final, et grimpe jusqu'à 100 000 $ en fonction des options choisies. C'est l'une des raisons qui font du pickup électrique un fiasco commercial aujourd'hui avec seulement 39 000 ventes en 2024, au lieu des 250 000 attendues. Tesla ne se décourage pas pour autant puisqu'un nouveau modèle de Cybertruck pourrait voir le jour dans un futur plus ou moins proche.

Un nouveau Cybertruck en approche ? Tesla y pense sérieusement

Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie chez Tesla, l'a avoué à demi-mot lors d'une interview. Lorsqu'on lui demande si un modèle moins imposant est dans les cartons, l'homme répond : “Nous avons toujours parlé de fabriquer un pick-up plus petit“. Une solution qui permettrait de pénétrer le marché européen et chinois, où les régulations rendent extrêmement difficile, voire impossible, l'arrivée du Cybertruck actuel avec ses 6 tonnes sur la balance et ses lignes très (trop) anguleuses.

Mais ce ne serait pas forcément l'objectif du futur modèle : “Je pense qu'à l'avenir, à mesure que de plus en plus de robotaxis arriveront dans le monde, nous examinerons ces options et nous nous dirons : « OK, ce type de service est utile non seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens »“, précise Moravy. Faut-il s'attendre à des petits Cybertruck avec ou sans chauffeur faisant office de livreurs pour nos courses ? Sollicité par Business Insider, Tesla n'a pas fait de commentaire.