Envie d’acheter une voiture électrique ? On fait le point sur toutes les aides à l’achat disponibles en 2025

Vous envisagez d'acheter une voiture électrique en 2025, mais vous êtes un peu perdu face à toutes les aides disponibles ? Dans cet article, nous allons faire le point sur tous les coups de pouce auxquels vous pouvez prétendre cette année.

Comme vous le savez peut-être, le précédent gouvernement Barnier a mis en place des mesures drastiques pour redresser les finances publiques. Pour ce faire, des coupes drastiques ont été opérées sur certains secteurs, notamment l'enveloppe dédiée au verdissement du parc automobile français.

Plafonnés à 1,5 milliard d'euros en 2024, les fonds alloués pour aider les citoyens français à acheter une voiture électrique sont passés à 700 millions d'euros seulement en 2025. Fatalement, de nombreuses aides à l'achat ont subi un gros coup de rabot… Tandis que certaines ont tout simplement disparu. Pour l'utilisateur lambda, difficile de s'y retrouver. Dans cet article, nous allons résumer pour vous les coup de pouce encore disponibles en 2025, que ce soit au niveau national ou local. Notez que nous nous concentrons ici sur les aides destinés aux particuliers seulement.

Le bonus écologique

On commence évidemment par l'aide la plus connue du grand public : le bonus écologique. La subvention du gouvernement a connu pas mal de bouleversements ces dernières années. En 2024, ses conditions d'attribution ont été revues en profondeur. Depuis l'année dernière, il est associé à un score environnemental, lui-même basé sur six critères bien spécifiques. Pour faire simple, une voiture doit obtenir une note entre 60 et 80 sur 100 pour être éligible. Mais ce n'est pas tout. Pour bénéficier du bonus écologique, il faudra également que le véhicule en question affiche :

un prix inférieur à 47 000 €

un poids inférieur à 2,4 tonnes

Fait important, il faudra également garder le véhicule acheté grâce au bonus durant un an minimum, ou 6 000 km. Si vous contrecarrez à cette prérogative, vous devrez rembourser le montant du bonus perçu ! Par ailleurs, vous pourrez uniquement profiter du bonus tous les 3 ans seulement.

Les barèmes du bonus écologique

Mais concrètement, combien pouvez-vous espérer ? Comme dit plus haut, le bonus écologique a subi un gros coup de rabot, officialisé dans un décret à effet immédiat publié le 2 décembre 2024. Pour résumer, le montant a considérablement baissé, que ce soit pour les budgets les plus modestes et les plus aisés.

Comme toujours, le montant du bonus écologique est lié directement au revenu fiscal de référence du foyer. Par conséquent, plus votre RFR par part est bas, plus l'aide est intéressante. Mais voici le barème sans plus attendre :

4 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 €

pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € 3 000 € pour une personne physique le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200

pour une personne physique le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 2 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 €

Notez que le montant de l'aide est majoré de 1 000 € (qu'importe les conditions de revenus) si le bénéficiaire est domicilié dans un département d'outre-mer.

Les certificats d'économies d'énergie

Depuis 2005, les particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétiques dans leur logement peuvent bénéficier d'un coup de pouce financier, à savoir les CEE ou crédits d'économies d'énergie. Ces aides sont financées par tous les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de GPL comme Engie, Total ou EDF par exemple.

Or depuis ce 1er janvier 2025, ces fournisseurs sont obligés de réaliser des économies d'énergie via le financement d'actions dans le domaine de la mobilité notamment. Par conséquent, les conducteurs peuvent maintenant bénéficier des CEE pour acheter une voiture électrique. A l'heure où nous écrivons ces lignes, deux constructeurs ont rejoint ce dispositif, à savoir Renault et Stellantis.

Les CEE, pour qui et sur quelle voiture ?

Les deux marques prennent en charge la gestion administrative des dossiers. De cette manière et comme avec le bonus écologique, vous n'avez rien à faire pour en profiter. Autre point important, les CEE s'appliquent aux voitures particulières neuves, mais aussi aux quadricycles légers comme lourds, aux véhicules rétrofités et aux utilitaires légers.

De fait, le nombre de véhicules éligibles est assez conséquent. Chez la marque au losange par exemple, ce coup de pouce financier est disponible sur l'ensemble des véhicules électriques des quatre marques du constructeur : Renault, Alpine, Dacia et Mobilize. On retrouve donc dans cette liste la R5 e-Tech, la future 4L électrique, ou encore la nouvelle Dacia Spring et les Duo/Bento de Mobilize.

Combien peut-on en tirer ?

Autant le dire tout de suite, les CEE seront nettement plus intéressants pour les professionnels et les collectivités. Néanmoins, toute aide est bonne à prendre et les particuliers pourront réduire la facture de quelques centaines d'euros, du moins pour une voiture neuve.

Concrètement, le montant de l'aide peut varier entre 300 et 4 500 € environ chez Stellantis et Renault selon le profil du demandeur et le type de véhicule désiré. Dans le cas d'un particulier qui cherche à acheter une voiture électrique neuve, le montant du CEE est de 310 € chez Renault. Il faudra se contenter de 240 € si vous vous souhaitez acquérir un quadricycle sans permis comme le Mobilize Duo par exemple. Chez Stellantis, c'est un peu mieux : 353 € pour une voiture neuve personnelle.

Le leasing social

On poursuit ce tour d'horizon avec le fameux leasing social, l'aide tant vantée par Emmanuel Macron durant sa campagne en 2022. Pour rappel, ce dispositif permet aux foyers les plus modestes (RFR inférieur à 15 400 €) d'acquérir un véhicule électrique neuf à moindre coût avec des mensualités fixées autour des 100 € par mois.

Pour garantir ses prix, l'Etat s'est engagé à financer l'achat de chaque véhicule à hauteur de 13 000 € par voiture (soit 7 000 € de bonus écologique et 6 000 € de surprime). Forcément, le leasing social a rencontré rapidement un succès retentissant lors de son lancement en janvier 2024. Devant la forte demande, le gouvernement a accepté de traiter 50 000 dossiers, contre 25 000 au départ. Finalement, le leasing social a été stoppé net six semaines plus tard, en février 2024.

En fin d'année 2024, le gouvernement Barnier a toutefois annoncé que le leasing social ferait bien son retour au second semestre 2025. Néanmoins, le dispositif va connaître quelques changements de taille. On devrait notamment s'attendre à des prix moins intéressants, le gouvernement ayant confirmé son intention de réduire le montant des subventions versées pour chaque véhicule.

Les conditions pour bénéficier du leasing social

Ici, nous nous permettons de rappeler les différentes conditions pour bénéficier du leasing social. Mais attention, il y a de fortes chances pour que ces prérequis changent en 2025 au lancement de la seconde édition :

être majeur et justifier d'un domicile en France

disposer d'un revenu fiscal de référence par part inférieur de 15 400 euros

habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre (l'employeur doit d'ailleurs fournir une attestation sur ce point)

et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre (l'employeur doit d'ailleurs fournir une attestation sur ce point) pour les non-salariés, il est nécessaire de fournir une attestation sur l'honneur et une preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale pour l'année en cours

effectuer plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle

La prime à la casse

La prime à la casse, connue sous le nom de prime à la conversion, a malheureusement été supprimée en décembre 2024. Une décision prise par le gouvernement pour réduire justement les dépenses liées au verdissement du parc automobile français.

Les aides régionales

En plus de toutes ces aides nationales, les métropoles et les régions offrent des dispositifs supplémentaires pour faire baisser le prix de sa future voiture électrique. La grande majorité des ZFE (zones à faibles émissions) proposent généralement des aides complémentaires.

Attention néanmoins, certaines régions ont décidé de faire machine arrière pour faire des économies. C'est par exemple le cas des Bouches-du-Rhône, qui ont supprimé leur aide à l'achat en 2022. En fin d'année 2024, la région Ile-de-France a également mis fin à son programme “Véhicules propres”. Un coup dur, alors qu'il permettait d'obtenir entre 2 250 et 9 000 € d'aides selon le revenu fiscal de référence par parts du foyer.

Pour obtenir toutes les informations sur les aides disponibles dans votre région ou votre métropole, le mieux est de se rendre sur le site Jechangemavoiture.gouv.fr. Une fois sur le site, cliquez sur Aides locales et choisissez votre région pour obtenir une présentation complète des aides disponibles, que ce soit pour les particuliers, les professionnels, pour l'achat d'un VE, d'un vélo à assistance électrique, etc.