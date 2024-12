Adieu à la prime à la casse, cette aide indispensable pour de nombreux conducteurs disparaît brutalement

La prime à la conversion, plus connue sous le nom de prime à la casse, vient d'être officiellement supprimée. Ce dispositif, qui visait à encourager le remplacement des véhicules anciens polluants, n’est désormais plus disponible. Cette décision marque une étape importante dans la refonte des aides à l’achat de voitures en France.

La prime à la casse, ou prime à la conversion, était un levier majeur pour renouveler le parc automobile en France. Elle offrait une aide financière aux particuliers souhaitant remplacer un véhicule ancien et polluant par un modèle plus respectueux de l’environnement. Ce programme, lancé il y a plusieurs années, a contribué à soutenir la transition vers des voitures électriques et hybrides. Mais, dans un contexte de restrictions budgétaires, l’État a décidé de le supprimer.

Le décret n°2024-1084, publié au Journal Officiel le 1er décembre, officialise cette suppression. En vigueur dès aujourd’hui, le 2 décembre, il met un terme à la prime à la conversion et à la surprime pour les zones à faibles émissions. Le gouvernement justifie cette décision par la nécessité de réduire les dépenses publiques, alors que l’enveloppe prévue pour les aides automobiles en 2024 a largement dépassé les 1,5 milliard d’euros initialement prévus. En 2025, cette enveloppe sera réduite à 700 millions d’euros seulement.

Le bonus écologique reste priorisé malgré la fin de la prime à la conversion

Pour compenser en partie la disparition de la prime à la casse, le gouvernement maintient le bonus écologique, essentiel pour stimuler les ventes de voitures électriques. Bien que revu à la baisse pour certains ménages, ce bonus peut atteindre jusqu’à 7 000 € pour les foyers modestes. Les acheteurs ayant commandé leur véhicule avant le 1er décembre restent éligibles aux anciennes conditions, à condition que la facturation ait lieu avant le 14 février 2025.

Cette suppression a également pour but de recentrer les aides sur les véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs, bien que soucieux des impacts sur les ventes, insistent sur l’importance du bonus écologique pour dynamiser le marché. De leur côté, les collectivités locales offrent parfois des primes complémentaires pour les habitants des zones à faibles émissions. Ces aides locales deviennent un recours clé pour les particuliers souhaitant acquérir un véhicule propre.