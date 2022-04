Tesla promet le Cybertruck en 2023, le Bitcoin bientôt chez McDo, c’est le récap’

Elon Musk confirme que le Cybertruck arrivera en 2023, en même temps que son robot humanoïde et son taxi autonome. McDonald’s et Starbucks accepteront bientôt les paiements en bitcoin grâce à un partenariat stratégique. Samsung pourrait déployer Android 13 sur ses smartphones plus rapidement qu’Android 12. C’est le récap’ du 8 avril 2022.

Si le début de la semaine a été fortement animé par les opérations financières d’Elon Musk, notamment avec l’acquisition de 9,2 % de Twitter et la conquête d’un siège au conseil d’administration du réseau social, c’est Tesla qui occupe une grande partie de l’actualité tech en cette fin de semaine. Quatre informations ont retenu notre attention. D’abord, Tesla a ouvert sa Gigafactory au Texas afin de produire plus de voitures. Puis, la marque annonce vouloir produire un robot humanoïde dont le nom provisoire est Optimus. Ensuite, Tesla va créer un taxi autonome appelé « Robotaxi ». Tesla aurait prévu de le dévoiler en 2023. Enfin la dernière information fait partie de notre récap' du jour. Bonne lecture !

L’année 2023 sera l’année du Cybertruck, Elon Musk l’a promis !

À l’occasion de l’inauguration de la Gigafactory de Tesla situé au Texas, Elon Musk a annoncé une date de lancement pour le Cybertruck dont nous entendons parler depuis des années. Si la version pour enfant est régulièrement commercialisée à Noël, la version pour adulte arrivera en 2023. Soit quatre ans après avoir été dévoilé une première fois, en grande pompe. Reste à savoir si ce lancement aura lieu en janvier ou en décembre. Et si la pénurie de composants n’aura pas une incidence sur cette promesse…

Plus en détail : Elon Musk promet que le Tesla Cybertruck sortira en 2023

Samsung pourrait déployer Android 13 plus rapidement qu’Android 12

Si tout se passe comme en 2021 avec Android 12, Android 13 devrait être présenté lors de la conférence Google I/O le mois prochain et lancé officiellement à la fin de l’été. Certaines marques reçoivent une version avant cette date afin d’accélérer les développements liés aux surcouches. Une fuite affirme que Samsung disposerait de cette version plus tôt qu’en 2021, permettant à la marque de démarrer sa campagne de beta test dès le mois de juillet, avec One UI 5 à bord. Ce qui voudrait dire un déploiement plus rapide sur les smartphones déjà commercialisés.

Plus en détail : Les Galaxy de Samsung pourraient avoir Android 13 bien plus tôt que prévu

Payez-vous un Big Mac et un Caramel Macchiato avec des Bitcoins !

À l’occasion de la conférence d’ouverture du salon Bitcoin 2022, le patron de Strike a annoncé que son application de paiement en Bitcoin sera bientôt compatible avec trois solutions de paiement : Shopify, NCR et Blackhawk. Ces technologies sont utilisés par 400 000 enseignes dans le monde, dont de grandes enseignes comme McDonald’s, Starbucks, Wallmart, Home Depot ou encore Best Buy. Il s’agit donc là d’une annonce extrêmement importante qui, selon le patron de Strike, permettra d’accélérer l’adoption générale du Bitcoin.

Plus en détail : Bitcoin : McDonald’s et Starbucks vont accepter les paiements en cryptomonnaies