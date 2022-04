Les Galaxy de Samsung pourraient avoir Android 13 bien plus tôt que prévu

Les smartphones Galaxy pourraient profiter d’Android 13 bien plus tôt que d’habitude en 2022. La phase de bêta devrait en effet débuter en juillet pour les utilisateurs qui le souhaitent. Bien entendu, cela signifie également qu’ils pourront tester la nouvelle version de la surcouche du constructeur, à savoir One UI 5.0.

Android 13 arrive vers la fin de l’année. On peut miser sur une sortie en même temps que les Pixel 7 aux alentours d’octobre. Les smartphones Samsung, eux, devraient en bénéficier dès la fin 2022, voire début 2023 au plus tard. Toutefois, la phase de bêta pourrait débuter bien plus tôt.

Sammobile, qui n’en serait pas à son premier scoop, a indiqué que la phase de bêta d’Android 13 pourrait débuter dès le mois de juillet sur les smartphones Galaxy, alors qu’elle ne commence qu’en septembre habituellement. Bien entendu, cela ne concerne que les utilisateurs qui le souhaitent.

Android 13 et One UI 5 s’invitent sur les Galaxy

L’arrivée d’Android 13 sur les smartphones Galaxy serait bien entendu accompagnée de la nouvelle version de la surcouche du constructeur, à savoir One UI 5.0. Comme d’habitude, les utilisateurs beta devront essuyer les plâtres afin d’offrir une expérience stable et correcte au grand public quelques mois plus tard. C’est également utile pour les développeurs afin de parfaire la compatibilité de leurs applications.

SamMobile précise qu’une petite dizaine de smartphones seraient éligibles pour cette bêta, donc les derniers terminaux en date, comme les Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra. Les prochains smartphones pliables, comme le Z Fold 4, pourraient également être de la partie. Cette bêta devrait être disponible partout dans le monde mais pas en même temps, gardant un système de vagues. En parallèle, Samsung développerait toujours One UI 4.1.1, mais pour Android 12 cette fois. Cette version de la surcouche est un peu particulière, puisqu’elle est destinée à ses smartphones à écran pliable.

Quoi qu’il en soit, cette phase de bêta déployée plus tôt est une bonne nouvelle pour les développeurs, qui auront plus de temps pour peaufiner leur copie. Pour Samsung, c’est aussi la garantie de sortir une surcouche stable et bien terminée quand ce sera le moment.

Source : Sammobile