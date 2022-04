Bitcoin : McDonald’s et Starbucks vont accepter les paiements en cryptomonnaies

McDonald's, Starbucks et des milliers d'autres enseignes vont accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Les entreprises vont s'appuyer sur Strike, une solution de paiement basée sur le Lightning Network, pour réaliser des transactions ultra rapides.

Ce 6 avril 2022, la conférence Bitcoin 2022, l’un des plus grands évènements consacré au Bitcoin, a ouvert ses portes à Miami. Lors de cet événement, de nombreux acteurs du monde des cryptomonnaies font état de leurs projets.

Cette année, Jack Mallers, fondateur et PDG de Strike, une application de paiement reposant sur le Lightning Network (une surcouche du réseau Bitcoin), a annoncé la compatibilité de ses services avec Shopify, NCR et Blackhawk.

Lire aussi : 19 millions de bitcoins ont été minés, il n’en reste plus que 2 millions !

400 000 marques vont accepter le Bitcoin comme moyen de paiement

Désormais, tous les sites et commerçants qui s'appuient sur Shopify (la plateforme qui permet de concevoir facilement un site de e-commerce), NCR (une solution de paiement pour le commerce) et Blackhawk (un spécialiste des cartes cadeau et client), pourront accepter le Bitcoin par le biais du Lightning Network. Cette surcouche du réseau BTC permet de réaliser des transactions très rapides.

“Tout commerçant en ligne qui utilise Shopify peut accepter des paiements sans le réseau de ‘boomer' qui date de 1949, les recevoir instantanément, en espèces finales, pas d'intermédiaire, pas de frais de 3 % “, a taclé Jack Mallers, fervent défenseur de la cryptomonnaie.

Lors de sa présentation, le PDG de Strike a mis en avant plusieurs des marques les plus connues qui sont concernées par ce partenariat. Le slide de présentation de Jack Mallers a notamment affiché le logo de McDonald's, Walmart, Home Depot et Best Buy. Il s'agit des plus importantes enseignes du marché américain.

D'autres marques associées à NCR ou Blackhawk, comme Starbucks, sont également concernées par ce partenariat d'ampleur. D'après le fondateur de Strike, 400 000 enseignes sont désormais en mesure d'accepter les paiements en Bitcoin par le biais du Lightning Network.

Notez que le Salvador, le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale, s'est également appuyé sur la technologie de Strike pour mener le projet à bien. Avec cette annonce, Jack Mallers espère donner un coup de fouet à l'adoption de la reine des cryptomonnaies. Pour l'heure, les contours de cette annonce sont néanmoins encore très flous. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'adoption du Bitcoin dans les commentaires ci-dessous.