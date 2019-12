Tesla préparerait une Model 3 avec une batterie 100 kWh

Tesla pourrait lancer une Model 3 équipée d’une batterie de 100 kWh, révèle une fuite. Le constructeur automobile envisagerait aussi d’intégrer le mode Ludicrous, destiné à booster les performances du moteur, à cette variante. On fait le point sur les nouveautés dans les cartons d’Elon Musk.

Ce 21 décembre, un hacker connu sous le nom de Green a décortiqué le code de la dernière mise à jour de la Tesla Model 3 et a exposé ses trouvailles sur son compte Twitter. D’après les indices dénichés dans le firmware, la firme américaine envisage de sortir une nouvelle Model 3 équipée d’une batterie de 100 kWh.

Pour rappel, la version Grande Autonomie de la voiture doit se contenter d’une batterie de 75 kWh. Grâce à cette batterie, l’automobile profite d’une autonomie avoisinant les 560 kilomètres. En théorie, une Model 3 avec une batterie de 100 kWh devrait monter aux alentours des 650 km d’autonomie.

Un mode Ludicrous pour la Tesla Model 3

Ce n’est pas tout. Green a aussi découvert dans le firmware de la Model 3 des traces annonçant l’arrivée du mode Ludicrous. Pour ceux qui l’ignorent, ce mode permet à une voiture Tesla de démarrer comme une véritable fusée. Pour rappel, Elon Musk himself avait promis l’arrivée de ce mode sur la Model 3 dès 2016 sur Twitter. Ce n’est donc pas vraiment une surprise. On rappellera que, depuis quelques jours, Tesla propose déjà une mise à jour payante afin de booster l’accélération du véhicule et de passer sous la barre des trois secondes pour aller de 0 à 100 km/h.

Parmi les autres trouvailles de Green, on trouve l’intégration de capteurs maison à la place des capteurs de pression des pneus TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) et de nouvelles jantes. Attention, ces informations doivent encore être confirmées. On vous en dit plus dès que possible.