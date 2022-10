Tesla dévoile Optimus, son robot humanoïde futuriste à moins de 20 000 dollars

Après un peu plus d’un an d’attente, Tesla a enfin montré de quoi son robot Optimus dopé à l’intelligence artificielle était capable, tout en communiquant des informations concernant son tarif.

À l’occasion de sa conférence annuelle AI Day, qui met en avant les dernières avancées de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle, Elon Musk a levé le voile sur son premier robot humanoïde fonctionnel, nommé Optimus. Pour rappel, Tesla avait dévoilé un concept du robot il y a un an seulement, et nous avons à présent une bonne idée de ce à quoi la version finale va ressembler.

Le robot Optimus a fait forte impression en arrivant sur scène en marchant. Comme on peut le voir dans les vidéos, le robot a ensuite salué la foule, avant de faire quelques petits pas de danse. Selon Musk, c'était la première fois qu'il fonctionnait sans « aucun support, grue, mécanisme mécanique ou câble ». Il s’agit là d’une simple version de développement, puisque toutes les connectiques et composants internes sont encore visibles.

De quoi est capable Optimus ?

Tesla a profité de l’entrée d’Optimus pour montrer au public une vidéo dévoilant de quoi le robot est capable. Sur celle-ci, on peut voir la machine effectuer des tâches subalternes, comme arroser des plantes, porter une boîte et déplacer des barres métalliques dans l'usine Tesla. La vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous montre également une vue en 3D du monde qui représente ce que le robot Optimus peut voir.

Lors de l'événement, Musk et son équipe ont insisté sur le fait que le prototype du robot était un modèle de démonstration développé en seulement six mois, et qu’un autre modèle plus avancé ressemblait beaucoup plus à la “version 1” de la machine qu'ils souhaitaient commercialiser. Elon Musk a d’ailleurs fait entrer sur scène la version la plus avancée du robot, mais celle-ci n’était pas encore capable de se déplacer. Il a déclaré qu'il serait probablement capable de marcher dans quelques semaines.

Pour rappel, Tesla prévoit que son robot soit capable de comprendre des commandes verbales complexes. Il serait aussi doté de “mains de niveau humain”. Le robot pourrait également se déplacer à une vitesse de 8 km/h et porter jusqu'à 20 kg malgré une taille inférieure à 1,80 m et un poids de 73 kg.

Optimus utilise la même technologie que les véhicules presque autonomes de Tesla

Elon Musk a rappelé qu’Optimus utilisait le même système Full Self-Driving que ses voitures électriques, ce qui lui permettra à terme de naviguer dans l’espace de manière autonome. L’équipe de Tesla a également détaillé les différents composants du robot. On retrouve par exemple une batterie avec une capacité de 2,3 kilowattheures à l’intérieur du torse, « parfaite pour une journée entière de travail ». Il consomme environ 100 watts en position assise et 500 watts en marchant, soit presque autant que la dernière RTX 4090 de Nvidia.

Les ingénieurs de Tesla ont également mis l'accent sur les degrés de liberté des robots Optimus, c'est-à-dire sur les différentes façons dont ils peuvent se plier ou se tordre au niveau des différentes articulations. Selon Tesla, le corps complet du robot possède plus de 200 degrés de liberté, dont 27 au niveau des mains.

Enfin, Tesla affirme développer des capacités neuronales proches de celles des humains pour son robot. Ce dernier sera en mesure de traiter des informations visuelles, prendre des décisions ou encore communiquer grâce à un système audio. La partie « cerveau » de la machine se trouvera au niveau de la nuque, et sera composée d’une puce Tesla faite maison accompagnée d’un modem Wi-Fi et LTE.

Quand arrivera la première version d’Optimus ?

Le PDG de Tesla Elon Musk a réaffirmé que son objectif est d'avoir un robot humanoïde fonctionnel le plus rapidement possible. « Notre objectif est de fabriquer un robot humanoïde utile le plus rapidement possible », a déclaré Musk. « Il y a encore beaucoup de travail à faire pour affiner Optimus et l'améliorer ».

Il faudra donc probablement attendre plusieurs années avant de pouvoir le voir arriver dans nos foyers, mais le robot pourrait bien rapidement être utilisé dans les propres usines de Tesla pour remplacer certains employés pour des tâches simples.

Elon Musk a dévoilé lors de la conférence qu’il s’attendait à ce que les premières versions du robot soient commercialisées moins cher que ses voitures. Le prix de départ pourrait être fixé à moins de 20 000 dollars, et Tesla s’attend à produire rapidement plusieurs millions d’exemplaires.