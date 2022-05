Tesla Model X : les commandes passées en 2021 ne seront livrées qu’en 2023 !

Avec la pénurie de composants électroniques et les difficultés éprouvées sur la chaîne de production, les délais de livraisons pour les nouvelles Model X 2021 atteignent des sommets. C'est simple, il n'est pas rare qu'un client patiente deux ans avant de récupérer son véhicule.

En janvier 2021, Tesla a lancé officiellement la version revue et corrigée du Model X, son SUV phare. En fin d'année, le constructeur s'était enfin décidé à livrer les exemplaires réservés par les premiers clients. Malheureusement, les voitures sont livrées au compte-goutte, et très rapidement le constructeur s'est rendu à l'évidence en augmentant drastiquement les délais de livraison. Dans certaines configurations, il n'est pas rare de devoir patienter jusqu'en mars 2023, à minima.

Selon nos confrères du site spécialisé Teslarati, ces modifications de calendrier ont affecté les clients tout au long de l'année 2021. Aujourd'hui, certains acheteurs ont vu la fenêtre changer à nouveau. Pour une commande passée en début 2021, l'estimation de la livraison est passée de juillet 2022 à décembre 2022/mars 2023, ce qui représente une attente de deux ans pour certains !

Près de deux ans d'attente pour les nouveaux Model X

En février 2022, Tesla avait déjà retarder la livraison des nouveaux Model X à cause des problèmes rencontrés sur la chaîne de production. “Nous n'avons pas été à la hauteur concernant la rampe de production du nouveau Model X et nous n'avons toujours pas complètement rattrapé le retard”, déclarait alors Elon Musk. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est clair que Tesla n'est toujours pas parvenu à réduire le temps d'attente.

D'après le constructeur, les difficultés pour s'approvisionner en pièces et composants auprès de ses différents fournisseurs restent la principale cause de ces retards. Par ailleurs, la mise en œuvre des changements de production nécessaires pour construire ces nouveaux modèles a pris plus du temps que prévu. En 2021, la marque américaine à livré plus de 900 000 Model 3 et Model Y, contre seulement 25 000 Model S et Model X, des chiffres qui témoignent des difficultés rencontrées par le constructeur sur ces deux modèles spécifiques. Récemment, Elon Musk a réagi sur le sujet et a déclaré qu'il était prêt à interrompre les commandes sur les modèles qui affichent des délais de livraison interminables, comme sur les Model Y Long Range, Model X Long Range ou encore sur la Model S Long Range.

