Tesla Model X : cet inconscient confie le volant à son chien après avoir activé le pilotage automatique

Les propriétaires de Tesla n’ont visiblement pas fini de trouver des blagues à faire avec le pilotage automatique. Dans une vidéo filmée par le YouTuber Blake Messick, on peut apercevoir un chien au volant d’une Model X, qui ne semble d’ailleurs même pas avoir de conducteur attitré. Il est très probable que toute l’affaire ne soit qu’une mise en scène pour attirer des vues.

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, n’est-ce pas ? C’est que l’on pourrait penser de l’Autopilot de Tesla et pourtant, les faits divers relatant les excès de leurs conducteurs s’enchaînent ces derniers mois. Quand ils ne sont pas tout simplement ivres au point de se faire poursuivre sur des kilomètres, ces derniers n’hésitent pas à carrément faire la sieste au volant, persuadés que leur voiture les amènera à bon port à leur place.

La plaisanterie du jour est toutefois d’un nouveau genre, tout autant si ce n’est plus irresponsable. Un petit Youtubeur du nom de Blake Messick a publié sur son compte TikTok une vidéo d’une Tesla pilotée par un chien. Celui-ci semble très amusé par la situation alors qu’aucun véritable conducteur n’est visible dans la voiture, mettant ainsi en grand danger le chien ainsi que les autres usagers de la route.

Il laisse son chien conduire sa Tesla en Autopilot

« Hier, vers 15 heures, je roulais sur une route d’Austin avec mon ami quand nous l’avons vu », relate l’intéressé. « Au début, cela ressemblait à un chien normal assis sur les genoux du conducteur, mais mon ami m’a fait remarquer qu’il ne voyait pas le conducteur. Alors bien sûr, j’ai commencé à filmer, juste par intérêt ». Bien sûr. Blake Messick ne semble pas avoir pensé à arrêter la voiture en marche, au contraire. « Après la coupure de la vidéo, nous avons dépassé la voiture et continué à rouler tout droit parce que nous allions bien en dessous de la limite de vitesse pour correspondre à la vitesse de la Tesla », explique-t-il.

Sur le même sujet : Tesla Autopilot — il s’endort au volant et se retrouve devant les tribunaux pour conduite dangereuse

Reste à savoir qui a bien pu songer à mettre au point une telle plaisanterie. À y regarder de plus près, la vidéo commence sur les pieds de Blake Messick, qui arborent de magnifiques chaussures « abonnez-vous à la chaîne de Blake ». De quoi se demander si ce dernier n’est pas derrière cette petite mise en scène, dans le but de gagner des vues et des abonnés. De son côté, le Youtubeur assure avoir « regardé la vidéo un nombre incalculable de fois et je ne vois toujours personne d’autre dans la voiture, mais j’ai toujours l’impression qu’il s’agissait d’une farce ».

Source : electrek