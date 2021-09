Tesla Model S Plaid : il lance sa voiture dans l’eau pour voir s’il se fait électrocuter

Le Youtubeur Chillin' With Chet s’est lancé un défi quelque peu particulier. Il a souhaité vérifier si la Tesla Model S Plaid résiste bien à l’eau. Pour cela, il l’a tout simplement jeté dans un bassin creusé pour l’occasion, tout en étant à l’intérieur. Si l’on aurait pu craindre que les circuits électriques en prennent un coup, avec lui au passage, voiture et passager sont ressortis indemnes de l’expérience.

La Tesla Model S Plaid n’est visiblement pas bonne qu’à battre des records de vitesse : elle l’est aussi pour faire trempette. Il y a de fortes chances pour que vous ne vous soyez jamais posé la question, pourtant l’idée a apparement trotté dans des membres de la chaîne YouTube Chillin' With Chet. L’interrogation est somme toute assez légitime. La logique voudrait qu’un véhicule truffé de composants et circuits électriques ne résiste pas bien longtemps durant une inondation. C’est donc ce qu’ont voulu vérifier les Youtubeurs.

Pour ce faire, ils n’ont pas lésiné sur les moyens. L’équipe a creusé un immense trou au beau milieu du désert, qu’elle a ensuite rempli de milliers de litres d’eau. Il n’y a alors plus qu’à sécuriser le véhicule à l’aide d’un treuil — rappelons que celui-ci coûte tout de même la bagatelle de 129 990 € — et tout est prêt pour aller piquer une tête. Après s’être assuré d’avoir bien fermé les fenêtres, le pilote s’élance, plonge dans l’eau, et voilà que la Model S Plaid se met à flotter tranquillement jusqu’à l’autre rive.

La Model S Plaid survit à un plongeon dans l’eau

Aidée par son élan, la Model S Plaid n’a en effet que peu de mal à traverser le bassin, bien qu’il est important de noter qu’elle a été lestée pour répartir équitablement son poids. À sa sortie de l’eau, elle est comme neuve. Rien ne s’est infiltré dans l’habitacle, ni apparemment sous le capot puisque tout fonctionne encore à merveille. Le pilote, quant à lui, ne s’est pas non plus retrouvé électrocuté.

Sur le même sujet : Une Tesla Model S Plaid prend feu subitement, son conducteur a frôlé la mort

Notons que toutes les voitures thermiques ne peuvent pas se vanter du même résultat. Si l’on peut se questionner sur la démarche de risquer de ruiner une voiture de plusieurs milliers d’euros au nom de la « science », cette expérience aura au moins permis de démontrer que la Model S Plaid est parfaitement étanche. Conclusion : vous pouvez emmener votre Tesla au lavage automatique sans crainte.