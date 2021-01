Tesla casse le prix du remplacement d’écran tactile sur fond de rappels de Model X et S

Tesla permet à ses clients de changer leur vieil écran tactile sur les premières versions des Model S et X. Alors à 2500 dollars, cette mise à jour vient de passer à 1500 dollars. Une remise bienvenue alors que le constructeur est pointé du doigt pour des questions de sécurité.

Le Media Control Unit, ou MCU, est l’une des marques de fabrique de Tesla. Cet immense écran tactile de 17 pouces qui est placé à droite du conducteur permet d’interagir facilement avec son véhicule. Néanmoins, les écrans des premiers modèles commencent à vieillir et beaucoup d’acheteurs s’en plaignent. Il est cependant possible d’en acheter un plus récent auprès du constructeur.

Tesla vient de mettre à jour les prix pour remplacer ses MCU. Passer d’un vieux modèle vers un écran récent coûte désormais 1500 dollars, contre 2500 dollars hier. Une baisse de prix drastique pour un changement qui se montre nécessaire. En effet, les premiers écrans ne sont pas seulement vieux, ils sont obsolètes.

Un problème de sécurité

De nombreux possesseurs de Tesla indiquent que depuis les dernières mises à jour, le MCU est devenu moins réactif, plus poussif à l’utilisation. Certains dénoncent même des crash ou des reboots intempestifs. C’est d’autant plus gênant que le MCU n’est pas seulement là pour le confort, mais aussi pour la navigation et la sécurité. Par exemple, il faut passer par l’écran pour activer l’aération ou même entendre les clignotants.

Comme le note Ecletrek, Tesla est mis sous pression sur cette question aux Etats-Unis. La National Traffic Safety Administration (NHTSA) a en effet ouvert une enquête officielle et pourrait obliger le constructeur à rappeler 150 000 véhicules pour corriger le problème. Il prendrait donc les devants pour garantir une sécurité optimale à ses utilisateurs.

Selon les chiffres de juillet 2020 de la NHTSA, ce seraient 17,3 % des Model S qui seraient affectées par ce problème et 4,1 % des Model X. Pour rappel, l’écran a été changé en 2018 sur les voitures neuves pour un modèle plus performant. Les voitures vendues après cette date ne sont donc pas concernées par le problème.

Pour le moment, cette baisse de prix ne concerne que les Etats-Unis.

