On en sait plus sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 3 et il y a des mauvaises nouvelles

Les premières informations sur le Snapdragon 8 Elite Gen 3, qui équipera les smartphones Android haut de gamme en 2027, ne sont pas bonnes. Voici pourquoi la puce aurait un impact négatif sur ces modèles.

Les smartphones Android haut de gamme n'ont pas nécessairement l'embarras du choix quand il s'agit de choisir le processeur qu'ils embarqueront. La plupart se tourne vers Qualcomm dont c'est la spécialité. Il faut dire que sa puce la plus puissante, la Snapdragon 8 Elite, est un monstre de performances miniature. Ce n'est pas pour rien que les Galaxy S25 de Samsung en sont équipés par exemple, au grand soulagement des utilisateurs qui craignaient d'y trouver un Exynos maison moins efficace.

Dans quelques mois, nous verrons le successeur de la puce, logiquement nommé Snapdragon 8 Elite Gen 2. Ce n'est pas de lui dont il est question cela dit, mais de son successeur, le Gen 3. Celui-ci est attendu pour fin 2026, ce qui n'empêche pas les premières informations de circuler à son sujet. Elles proviennent de Digital Chat Station, leaker chinois reconnu dont les fuites se vérifient souvent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de bonnes nouvelles.

Les premières fuites sur le Snapdragon 8 Elite Gen 3 ne sont pas très réjouissantes

Selon l'internaute, Qualcomm prépare non pas un, mais deux Snapdragon 8 Elite Gen 3. L'un est plus puissant que l'autre, exactement comme chez Apple : l'iPhone 16 utilise la puce A18, tandis que les modèles 16 Pro et 16 Pro Max profitent de l'A18 Pro. On peut donc s'attendre à ce genre de traitement avec les Galaxy S27, où le modèle standard serait moins performant que ses grands frères. Même chose avec le Xiaomi 17.

Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Digital Chat Station précise que le coût de fabrication du processeur “a grimpé en flèche“. Le leaker prévoit donc une hausse de prix significative pour les smartphones Android haut de gamme de 2027. Rassurons-nous en nous disant que le Snapdragon 8 Elite Gen 2 n'a même pas été présenté. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici la fin de l'année prochaine et l'officialisation de la génération suivante. Espérons juste que cela sera favorable aux utilisateurs.