Plusieurs clients français de Tesla ont décidé d'assigner en justice le constructeur américain. Entre railleries permanentes, insultes et dégradations, ils sont fatigués de devoir payer pour les opinions politiques radicales du PDG de la marque, Elon Musk.

Il est loin le temps où Tesla bénéficiait d'une image de marque avant-gardiste et progressiste. Après avoir travaillé durant des années à construire cette réputation, Elon Musk a tout gâché en quelques semaines seulement. La faute à ses prises de position radicales en faveur de l'administration Trump, et à ses innombrables sorties polémiques. On pense par exemple à ce terrifiant salut nazi lors du discours d'investiture du président américain, ou encore à son soutien manifeste à l'AfD, parti d'extrême droite allemand.

Les conséquences du virage très à droite du PDG n'ont pas tardé à se faire sentir chez Tesla. Depuis le début d'année 2025, les ventes de la marque ont été divisées par deux en Europe. Dans l'Hexagone, les choses ne sont guère plus réjouissantes : la part de marché ont chuté de 75 % en un an seulement.

La vie dure pour Tesla… et ses clients

Là où le bât blesse, c'est que Tesla n'est pas la seule à payer les frasques de son dirigeant. C'est également le cas des clients, qui doivent aujourd'hui composer avec l'image désastreuse de la marque. De nombreux utilisateurs n'ont pas tardé à afficher leur désaccord avec Musk, que ce soit en apposant les fameux autocollants “J'ai acheté ça avant qu'Elon ne devienne fou” ou en débadgeant carrément leur véhicule.

Une manière pour eux également de protéger leur véhicule contre d'éventuelles dégradations. Pour cause, de plus en plus de clients ont été victimes d'actes anti-Tesla. Cela va des stickers antifascistes collés sur la carrosserie, en passant par les insultes et gestes obscènes, jusqu'aux atteintes plus graves (véhicules incendiés, agression physique, etc.). Dans nos colonnes, nous avons d'ailleurs évoqué le cas affligeant de ce docteur américain, propriétaire d'un Cybertruck.

Ces propriétaires français passent à l'action contre Tesla

Fatigués de devoir payer pour la bascule politique d'Elon Musk, plusieurs propriétaires français de Tesla ont décidé de passer à l'action contre la marque. Comme le rapportent nos confrères des Échos, une dizaine d'assignations en justice ont été déposées ce mercredi auprès du tribunal des affaires économiques de Paris. Ces plaintes sont portées à l'encontre de Tesla France, mais aussi Santander, société bancaire en charge du leasing des voitures de la marque.

Concrètement, les plaignants considèrent qu'ils ne peuvent plus profiter en toute tranquillité de leurs véhicules. La faute à l'augmentation des actes de vandalisme, aux incivilités et aux violences menées à l'encontre des conducteurs de Tesla… Une situation qui, selon eux, doit être imputée uniquement à Elon Musk. “Ils ont acheté leur Model 3 ou leur Model Y en raison des caractéristiques techniques et du message écologique porté par la marque. Leurs véhicules sont devenus des repoussoirs politiques, de véritables totems d'extrême droite”, assure maître Patrick Klugman, l'un des avocats des demandeurs.

Dans cette affaire, les plaignants espèrent pouvoir obtenir la résiliation de leur contrat de leasing et le remboursement des mensualités déjà versées. Certains ont également eu le plaisir de voir leur véhicule vandalisé. Par conséquent, ils exigent également des dommages et intérêts.