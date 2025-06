Voici à quoi ressemble le pôle sud du Soleil, ces images sont totalement inédites

L'Agence spatiale européenne est parvenue à capturer des images haute définition du pôle sud du Soleil. Pour la première fois, il est possible de voir à quoi il ressemble vraiment. Découvrez ces images impressionnantes.

Vous avez sûrement déjà vu des photos du Soleil. Avez-vous cependant remarqué leur point commun ? Il n'est pas évident, on vous l'accorde : aucun ne permet de voir directement les pôles de l'étoile. En effet, toutes les photos du Soleil sont prises depuis le plan de l'écliptique. C'est celui dans lequel se trouve l'orbite de la Terre autour de l'astre. En clair : les images du Soleil sont capturées autour de son équateur.

Mais plus maintenant. La sonde Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne (ESA) a réussi à incliner son orbite de façon à sortir du plan de l'écliptique. 17° en-dessous de l'équateur solaire exactement. Pour y parvenir, l'engin a survolé plusieurs fois Vénus et la Terre, se servant de leur gravité pour prendre la vitesse nécessaire. Une fois en position, Solar Orbiter a pris un maximum de clichés, à découvrir ci-dessous.

Le pôle sud du Soleil dévoile ses mystères pour la première fois

Plusieurs filtres ont été appliqués afin de déceler ce qui est invisible à l’œil nu. Parmi les découvertes étonnantes, les scientifiques ont noté que les champs magnétiques des pôles nord et sud étaient mélangés en ce moment. Un phénomène qui indique que l'inversion des pôles magnétiques du Soleil va bientôt avoir lieu, avec des conséquences sur Terre. Prédire ces dernières pour minimiser leur impact est l'un des intérêts principaux de voir le Soleil sous tous ses angles.

“Le Soleil est notre étoile la plus proche, il est source de vie et peut perturber les systèmes modernes d'énergie spatiale et terrestre. Il est donc impératif que nous comprenions son fonctionnement et que nous apprenions à prévoir son comportement“, rappelle la professeure Carole Mundell, directrice des sciences à l'ESA. Ça tombe bien, au fil des ans Solar Orbiter va s'éloigner progressivement du plan de l'écliptique afin de prendre des photos de plus en plus précises des pôles de Soleil.