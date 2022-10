Tesla livre 343 830 véhicules électriques au troisième trimestre 2022, un nouveau record

Comme c’est le cas tous les trois mois, Tesla a annoncé dimanche ses chiffres de livraison et de production pour le troisième trimestre, faisant état de 343 000 livraisons totales et de 365 000 véhicules construits.

Après avoir livré plus de 305 000 véhicules au cours du premier trimestre de l’année puis « seulement 254 695 au second, Tesla a enfin déjoué la baisse en annonçant hier la livraison de 343 830 véhicules au troisième trimestre 2022. Le constructeur automobile américain a déclaré avoir produit 19 935 et livré 18 672 véhicules Model S et X. De plus, il a produit 345 988 voitures Model 3 et Y et en a livré 325 158.

C’est donc légèrement moins que ce que prévoyaient les prévisions des experts, mais c’est tout de même assez pour définir un nouveau record de livraison pour l’entreprise d’Elon Musk. Les analystes avaient prévu que près de 358 000 véhicules seraient expédiés, selon la moyenne des estimations compilées par Bloomberg,

Tesla va dépasser le million de véhicules livrés cette année.

Grâce à ce nouveau record de livraisons, la société a désormais livré depuis le début de l’année 908 573 véhicules, mais elle devra terminer l'année en beauté pour atteindre ses prévisions de croissance annuelle des ventes de 50 % pour les prochaines années. Cette année, l’entreprise d’Elon Musk va donc aisément dépasser le million de véhicules livrés, et pourrait bien ensuite atteindre la barre des deux millions dès l’année prochaine.

Pour rappel, en 2021, Tesla n’était pas très loin du million. La société avait annoncé avoir vendu un total de 936 172 véhicules, ce qui reste plus que n’importe lequel de ses concurrents sur le marché de l’électrique.

En juillet, les ventes de Tesla construites en Chine ont chuté de 64 % par rapport au mois précédent en raison d'une ambitieuse mise à niveau de l'usine de Shanghai de la société, selon CNN. L'arrêt de la production est intervenu alors que l'entreprise commençait à se remettre d'un verrouillage de plusieurs mois de la ville à cause de la pandémie de Covid, qui avait perturbé la production et les approvisionnements. Maintenant que Tesla peut compter sur ses nouvelles Gigafactory d’Austin et de Berlin, on imagine que le nombre d’expéditions de Tesla va s’envoler au cours des prochains trimestres.