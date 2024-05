Tesla limite la puissance de ses voitures dans certains pays et il y a une raison, voici laquelle

Le constructeur automobile Tesla limite la puissance de certains de ses modèles suivant le pays, parfois assez drastiquement. Il y a une raison très pragmatique à cela, la voici.

Quand on achète une voiture, on ne se pose pas vraiment la question de savoir s'il s'agit exactement de la même version que celle vendue dans un autre pays. À moins de changer des éléments importants comme le moteur, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences notables. Et pourtant, à l'heure où nos véhicules sont de plus en plus sophistiqués, il est très simple d'effectuer des modifications en lançant une mise à jour logicielle.

C'est ce qu'à constaté un internaute turc en jetant un œil à celle qui a eu lieu sur les Tesla Model Y en circulation dans le pays. En théorie, la voiture électrique propose une puissance dépassant les 300 chevaux. Mais après la dernière mise à jour, celles de Turquie sont désormais limitées à 215 chevaux, ou 159 kW. Il ne s'agit pas d'une lubie d'Elon Musk. Cette décision fait suite à une demande explicite du gouvernement turc. Mais pour quoi faire ?

Tesla limite volontairement la puissance de certains modèles suivant les pays, voici pourquoi

La raison de cette limitation est très terre à terre : l'argent. Il faut savoir qu'un véhicule affichant 160 kW de puissance ou plus passe dans une catégorie différente des autres moins performants. Les taxes auxquelles il est assujetti sont alors plus importantes, ce qui mécaniquement fait grimper le prix d'achat final.

En restant sous cette barre, les Tesla Model Y vendues en Turquie vont voir leur tarif chuter d'ici quelques semaines : de 38 800 € pour la version de base, on devrait arriver à 30 000 €. Une économie importante qui contraste avec l'augmentation que connaît la France.

Lire aussi – Tesla lance la nouvelle Model 3 Performance, voici tout ce que vous devez savoir sur ce monstre de puissance

Singapour a fait sensiblement la même chose avec la Tesla Model 3. Là-bas, elle déploie au maximum une puissance de 150 chevaux, ou 110 kW. Il s'agit également de rendre la voiture électrique plus abordable en la faisant passer dans la catégorie A, la plus avantageuse.

Source : Automobile Propre