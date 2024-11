Les Tesla sont impliquées dans plus d’accidents mortels que les autres marques, selon une étude

Une nouvelle étude menée par le site automobile iSeeCars révèle des statistiques préoccupantes concernant Tesla. Le constructeur de véhicules électriques affiche le taux d'accidents mortels le plus élevé parmi toutes les marques automobiles aux États-Unis.

L'analyse, basée sur les données du Système d'analyse des accidents mortels (FARS) de l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA), s'est concentrée sur les accidents impliquant des véhicules des années 2018 à 2022. Les résultats sont frappants : Tesla enregistre environ 5,6 accidents mortels par milliard de miles parcourus, soit deux fois la moyenne nationale qui est de 2,8.

Juste derrière Tesla se trouve Kia avec 5,5 accidents mortels par milliard de kilomètres, suivi de Buick, Dodge et Hyundai. Ces chiffres sont particulièrement significatifs lorsqu'on considère que les Américains parcourent collectivement plusieurs milliards de kilomètres chaque année.

Les Tesla sont-elles en causes ?

Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, souligne que ces résultats ne remettent pas nécessairement en cause la conception des véhicules, mais pointent plutôt du doigt le comportement des conducteurs. « Les voitures modernes sont plus sûres que jamais », explique-t-il, « mais ces dispositifs de sécurité sont contrecarrés par la conduite distraite et des vitesses plus élevées ».

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces statistiques alarmantes pour Tesla. L'entreprise est régulièrement critiquée pour la communication trompeuse concernant son système d'aide à la conduite « Full Self-Driving », dont le nom suggère une autonomie totale alors que le conducteur doit rester vigilant. De plus, le remplacement des boutons traditionnels par un écran tactile géant pourrait contribuer à distraire les conducteurs.

L'Institut d'assurance pour la sécurité routière note une augmentation générale des accidents et des décès sur les routes ces cinq dernières années par rapport aux douze années précédentes. Cette tendance inquiétante soulève des questions sur l'interaction entre les nouvelles technologies automobiles et le comportement des conducteurs.

Ces découvertes contredisent directement les affirmations d'Elon Musk, PDG de Tesla, qui présente régulièrement ses véhicules comme « les voitures les plus sûres sur la route ». L'étude suggère que la réalité est plus complexe et mérite une attention particulière des autorités de sécurité routière.