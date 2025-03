Assurer sa Tesla pourrait bientôt coûter beaucoup plus cher, merci Elon Musk

Si la situation ne s'améliore pas rapidement pour Tesla, les propriétaires d'une voiture de la marque pourraient littéralement en payer le prix à travers une augmentation de leur assurance.

La descente aux enfers de Tesla a des conséquences très directes sur celles et ceux qui possèdent un véhicule de la marque. Alors que les frasques de son dirigeant Elon Musk agacent de plus en plus de monde, les conducteurs doivent redoubler de prudence face aux militants pour ne pas devenir une cible. Certains affichent leur soutien avec des autocollants tout en continuant de se servir de leur voiture. D'autres choisissent carrément de la vendre, quitte à perdre au change en bradant son prix.

Une situation déjà très pénible, mais qui risque d'empirer. Vous le savez : le prix d'une assurance auto est calculé selon plusieurs facteurs, notamment le risque encouru par le véhicule dans diverses situations. Est-ce qu'il fait partie des modèles les plus volés ? Est-ce qu'il est plus impliqué que d'autres dans les accidents de la route ? Est-ce qu'il est plus susceptible d'être victime d'un acte de vandalisme comme des rayures ou des bris de vitres ? Dans ce dernier cas, la réponse est malheureusement oui pour Tesla.

Le prix pour assurer une voiture Tesla pourrait grimper sous peu

Comme l'indique Shannon Martin, analyste spécialisée en assurances chez Bankrate, société de services financiers : “Les Tesla Model 3, Model Y et Model X sont les véhicules électriques les plus chers à assurer en février 2025 [aux États-Unis]”. Le coût d'une assurance tous risques pour une Tesla Model 3 a même augmenté de 30 % en 2024, pour atteindre4 362 $ par an. L'experte s'attend à une nouvelle augmentation pour cette année, rappelant que lorsqu'une marque rencontre des problèmes de ce genre, ce sont les conducteurs qui payent au final.

Et en France alors ? Le pays est également de plus en plus touché par les actes anti-Tesla, aussi la question d'une augmentation des contrats d'assurance se pose également. Selon le comparateur Le Lynx, le prix moyen pour assurer une Tesla tous modèles confondus est actuellement de 1 274 € par an. D'autres comparateurs donnent des chiffres similaires. Nous sommes donc encore loin des tarifs américains, mais l'on constate que chez nous, le montant de la prime est en hausse régulière, bien que faible, à mesure que les mois passent.

