Tesla : les Model S et X se rechargent désormais encore plus vite

Tesla vient de mettre à jour la fiche technique des Tesla Model S et X pour leur donner accès à la recharge 250 kW dans les Superchargeurs. Pour l’heure, seuls les nouveaux modèles semblent en bénéficier – mais une mise à jour ultérieure pour les véhicules plus anciens n’est pas exclue.

Tesla vient de discrètement mettre à jour la fiche technique officielle des Model S et X pour leur donner accès à la recharge 250 kW dans les Superchargeurs. Les Model S et X bénéficiaient depuis cette année de la recharge 225 kW après une première mise à jour OTA qui avait haussé le taux de charge à 200 kW l’année dernière. Initialement, ces modèles ne pouvaient se charger qu’en 120 kW.

Les Tesla Model X et S se rechargent désormais aussi vite que les Model 3

Une hausse de la puissance de charge se traduit par des temps de charge réduits à capacité de batterie égale. Il est néanmoins difficile d’évaluer le gain de temps que cela représente sans tests en conditions réelles. Seuls les nouveaux modèles à sortir d’usine sont concernés. Et à en croire Elon Musk, il y a peu de chances pour qu’une mise à jour logicielle débarque à une date ultérieure pour les véhicules plus anciens.

Elon Musk a en effet confirmé à nos confrères de Electrek que les véhicules compatibles 250 kW bénéficient de câbles plus épais « pour réduire les dégagements de chaleur dus à la résistance ». Tesla avait pourtant promis l’année dernière, en parlant de la recharge rapide de la Model 3, qu’une « mise à jour logicielle » serait délivrée sur les Model S et X. Il faudra donc se contenter de 225 kW sur ces versions.

En passant les capacités de recharge rapide à 250 kW, Tesla aligne ce point de leur fiche technique sur les Model 3 et Y. Electrek croit savoir que cette mise à jour coïncide avec l’utilisation d’un nouvel ensemble de batteries. Le fait que les Model S et X se rechargent aussi vite que les Model 3 et Y est plutôt une excellente nouvelle. Leur système de recharge commençait à faire pâle figure en comparaison, alors que l’on parle d’un positionnement plus premium.

