Tesla baisse le prix de la Model Y de 3000 dollars

Tesla a décidé de réduire le prix de la Model Y aux Etats-Unis. Le constructeur automobile propose désormais la version Long Range AWD au tarif de 49 990 dollars, contre 52 990 dollars il y a quelques jours. Dans la foulée, la firme d’Elon Musk a baissé le prix de la version Performance de 1000 dollars.

Dans le courant du week-end, Tesla a revu à la baisse le prix de certaines versions de sa Model Y, le SUV électrique dont les premières livraisons aux USA ont débuté en mars dernier. Le site américain de la marque affiche maintenant la configuration Long Range (« Grande Autonomie » en version française) au prix de 49 990 dollars, en baisse de 6% par rapport au prix initial.

Ce n’est pas tout. Tesla a aussi baissé le prix de la version Performance, qui se distingue notamment par une accélération plus rapide, une vitesse de pointe de 241 km/heure, une suspension basse, des pédales en aluminium ou encore des ailerons en aluminium. Cette édition haut de gamme est désormais proposée au prix de 59 990 dollars, contre plus de 60 000 dollars avant ce week-end.

Et en France ?

Pour l’heure, on ignore si Tesla envisage de baisser le prix de la Model Y en dehors des Etats-Unis, notamment en France. Sur le site français du constructeur, le SUV est toujours affiché au prix habituel, à savoir 63 000 euros pour la Tesla Model Y « Grande Autonomie » et 70 000 euros pour la Tesla Model Y « Performance ». Pour rappel, Tesla livrera les premières Model Y en Europe en 2021. Malgré l’avance pris sur son calendrier de production en dépit de la crise, Tesla ne sortira pas son SUV sur le vieux continent cette année.

Enfin, Tesla a finalement décidé de ne pas commercialiser de version standard moins chère de sa Model Y. Sur Twitter, Elon Musk a en effet annoncé l’abandon de la variante à 39 000 dollars. Après des tests, Tesla a considéré que l’autonomie de la voiture était beaucoup trop faible. Par contre, une édition plus abordable de la Model Y Grande Autonomie est toujours dans les cartons. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.