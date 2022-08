Les Tesla Model S Plaid et Model X Plaid débarquent en Europe, les commandes sont ouvertes

Les commandes pour les Tesla Model S Plaid et Model X Plaid sont désormais ouvertes en France, pour une expédition à partir de la toute fin d'année 2022. Les versions Transmission intégrale Dual Motor n'arriveront qu'en 2023.

Tesla annonce ce 3 août 2022 par voie de communiqué la disponibilité de ses véhicules Model S Plaid et Model X Plaid en Europe. Les consommateurs français peuvent dès à présent commander l'une de ces voitures sur le site officiel de Tesla, qui s'est mis à jour avec les dernières caractéristiques, options et tarifs pour l'occasion. Les livraisons clients débuteront entre novembre et décembre 2022.

Pour rappel, les versions Plaid mettent au goût du jour les Model S et Model X sortis respectivement en 2012 et 2015 (en 2013 et 2016 en Europe). Celles-ci bénéficient de nouveaux intérieurs, d'un groupe motopropulseur amélioré, d'une nouvelle gestion de la température, de nouveaux composants électroniques, d'un nouveau châssis, d’un poids réduit et d’un style extérieur légèrement affiné.

Les commandes de Tesla Model S Plaid et Model X Plaid sont ouvertes

La Model S Plaid affiche une autonomie de 600 kilomètres en cycle WLTP. Ses trois moteurs à haute performance avec rotors à revêtement en carbone lui permettent d'atteindre les 100 km/h en seulement 2,1 secondes pour une vitesse de pointe mesurée à 322 km/h et le développement de 1 020 chevaux. Elle est commercialisée en France à partir de 138 990 euros.

La Model X Plaid profite quant à elle d'une autonomie de 528 km selon le protocole WLTP. Le SUV électrique passe de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et monte jusqu'à 262 km/h en vitesse de pointe. Ses trois moteurs à haute performance avec rotors à revêtement en carbone produisent une puissance jusqu'à 1020 chevaux. Son prix de départ est fixé à 141 990 euros.

De nombreuses options peuvent ensuite faire monter la facture. Sur une Tesla Model S Plaid par exemple, la couleur de série est le blanc nacré. Il vous en coûtera 1800 euros pour choisir le coloris noir et 2200 euros pour le gris, le bleu ou le rouge. Les jantes de 21 pouces au lieu de 19 pouces sont vendues 4900 euros. Le changement de coloris intérieur, l'Autopilot et la fonction de conduite entièrement autonome sont aussi disponibles moyennant finance.

Enfin, Tesla indique que les livraisons européennes des Model S et Model X Transmission intégrale Dual Motor débuteront en 2023. Il n'est pas possible de commander l'un de ces véhicules pour l'instant, mais la marque laisse déjà les utilisateurs effectuer une réservation.