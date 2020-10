Tesla : le prix de l’Autopilot explose après le lancement de la bêta

Tesla vient de lancer la bêta de l'Autopilot, sa technologie propriétaire de conduite 100% autonome. En raison de l'intégration de nouvelles fonctionnalités, Elon Musk a décidé d'augmenter le prix de l'option Autopilot, passant ainsi de 8 000 à 10 000 dollars.

La semaine dernière, Tesla a donné des nouvelles concernant l'évolution de l'Autopilot. Après plus d'un an de retard, le constructeur américain a officialisé l'arrivée prochaine d'un Autopilot 100% autonome, destiné aux membres du programme bêta-test Early Access. Pour rappel, ce programme permet aux conducteurs adhérents de tester les nouveautés logicielles pour les véhicules Tesla en avant-première.

Dans un récent tweet, Elon Musk a confirmé que cette version bêta de l'Autopilot serait donc déployée le 20 octobre 2020. En premier lieu, seulement quelques conducteurs triés sur le volet, “experts et prudents”, pourront s'essayer aux nouveautés intégrées sur la bêta de l'Autopilot.

Le prix de l'Autopilot atteint les 10 000 dollars

Le milliardaire se veut particulièrement enthousiaste avec cette bêta et assure que “la sophistication du réseau neuronal de la voiture et la logique globale sont considérablement améliorées”. Or, on apprend ce jeudi 22 octobre que le déploiement de cette bêta aura un impact sur le coût de l'option Autopilot.

En effet, Tesla vient d'annoncer une augmentation de 2000 $. Pour profiter de la conduite autonome sur sa Tesla, il faudra désormais déboursé 10 000 $. Pour rappel, le prix de l'option a connu des hausses successives. En juillet 2020, les prix avaient flambé, passant de 1000$ à 8000$.

Pour Elon Musk, cette augmentation est justifiée. Le milliardaire a tenu à rappeler la stratégie autour l'Autopilot, en précisant que le prix de l'option ne cesserait d'augmenter, au gré des ajouts des nouvelles fonctionnalités. “Le prix de la conduite autonome continuera d'augmenter à mesure que le logiciel se rapprochera de la capacité d'autoguidage complète avec l'approbation des autorités réglementaires. À ce stade, la valeur de l'Autopilot est probablement supérieure à 100 000 dollars”, estime le PDG de Tesla.

Pour rappel, Tesla vient de dévoiler ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2020. Le constructeur américain assoit une fois de plus sa position de leader dans l'industrie des véhicules électriques. En effet et malgré la crise du Covid-19, Tesla affiche des résultats exceptionnels : “Nous avons généré plus de 1,9 milliards de dollars de trésorerie tout en dépensant 2,4 milliards de dollars dans de nouvelles capacités de production, centres de réparations, emplacement pour les Superchargeurs et autre investissements capitaux”, écrit l'entreprise dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Source : Electrek