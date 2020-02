La qualité de fabrication des Tesla laisse-t-elle à désirer ? C’est ce qu’affirme sur Reddit un ingénieur qui se présente comme ayant travaillé sur la Ford Mustang Mach-E. Selon lui, en plus de qualité, Tesla a des problèmes de logistique – et gagnerait à produire des châssis, batteries et moteurs pour d’autres constructeurs.

Le message est apparu sur Reddit avant d’être supprimé – mais heureusement, des membres du site Mach-E Forum ont pu faire des captures avant qu’il ne soit trop tard. Un Redditeur se présentant comme l’un des ingénieurs ayant participé à la conception de la Ford Mustang Mach-E s’est un peu lâché sur les Tesla. Ce « fan des voitures électriques qui a passé le plus clair de sa carrière dans les véhicules électriques » a laissé les Redditeurs lui poser toutes les questions qui leur passaient par la tête.

Lorsque soudain, un internaute lui demande : « Que pensez-vous de la direction que Tesla prend avec ses voitures électriques ? ». Avant de demander si finalement Tesla ne ferait pas mieux de vendre ses châssis, moteurs et batteries à d’autres constructeurs.

« C’est souvent terrifiant »

L’ingénieur autoproclamé ne mâche pas ses mots, après avoir mis en garde qu’il s’agit d’opinions qui ne reflètent pas la position de son entreprise : « pour être honnête j’adore ce que Tesla a fait pour les voitures électriques. Mais dans le même temps, leurs ingénierie est l’une des pires merdes que j’ai jamais vues dans n’importe quelle industrie. C’est souvent terrifiant ».

Il poursuit : « Leur technologie et ingénierie dans les batteries et l’électronique et leur maîtrise dépasse l’industrie de facilement 5 ans, mais leur logistique et qualité est si basse que je suis effaré qu’ils aient si peu de problèmes ».

Puis l’ingénieur de raconter sa propre expérience avec une Model 3 : « lorsque nous avons ouvert notre Model 3 lors de sa sortie, elle avait des vis desserrées qui tombaient aléatoirement dans le châssis près de composants sensibles. La finition et tolérance de l’alignement des panneaux est ridicule. Leur électronique flirte fréquemment avec les règles de sécurité et ne sont pas conformes aux certifications UL ».

Et l’ingénieur de conclure : « En regardant cela à la fois de la perspective du design et de l’expérience utilisateur et du point de vue de la fabrication/logistique, je ne pense pas que Tesla soit un aussi bon constructeur que presque toutes les autres grandes marques. Cela veut-il dire qu’ils ne devraient pas faire de voitures ? Bien sûr que non ».

« Cette plateforme est quelque chose qui peut plaire au compte en banque, mais en même temps je pense que vous pouvez voir que la Mach-E dépasse la Model Y, et que ce n’est pas si difficile de fabriquer une voiture qui a une identité forte qui résonne avec les clients et dispose d’une motorisation géniale par la même occasion. Les voitures sont des créatures émotionnelles et c’est quelque chose que Tesla pourrait faire mieux selon moi ».

Depuis, les posts ont disparu et Ford se refuse de commenter, ou de confirmer si le message en question était bien le fait de l’un de ses employés. Que pensez-vous de l’avis de ce Redditeur ? Partagez le votre dans les commentaires.

Source : Mach-E Forum