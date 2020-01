Tesla : les résultats financiers explosent tous les records

Tesla vient de dévoiler ses résultats financiers pour le 4e trimestre 2019 : après un troisième trimestre déjà excellent, le groupe poursuit sur sa lancée et brise les prévisions des marchés. Les résultats sont en grande partie attribuables aux livraisons de Model 3 en très forte hausse.

Tesla vient d’annoncer les résultats financiers du 4e trimestre 2019, et ils sont tellement bons, que le constructeur automobile surprend à nouveau agréablement Wall Street. Les investisseurs pariaient en effet sur un chiffre d’affaires de 7,047 milliards de dollars avec un dividende de 1,62 dollars par action. Or Tesla a annoncé un chiffre d’affaires de 7,384 milliards de dollars sur le trimestre et un dividende par action de 2,14 dollars.

Après une période constituée de trimestres souvent compliqués le constructeur renforce ses fondamentaux. A en croire Electrek, le groupe a fait croitre ses réserves d’argent frais de 1 milliard de dollars pour un total de 6,3 milliards de dollars. De toutes les activités du groupe, c’est surtout le succès de la Model 3 – et la capacité du constructeur à les livrer – qui ont tiré les résultats vers le haut.

Succès de la Model 3

Le constructeur a produit 86 958 Model 3 sur le trimestre, un chiffre en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent et de 42% d’une année sur l’autre. Tesla a par ailleurs livré 92 620 véhicules dans la même période, soit une hausse de 16% par rapport au trimestre précédent et de 46% par rapport au 4e trimestre 2018.

L’activité Tesla Energy a également délivré d’excellents résultats sur ke trimestre, avec 54 MW de production d’énergie déployés, en hausse de 26% par rapport au trimestre précédent – même si d’une année sur l’autre l’activité s’est contractée de 26%.

Lire également : Tesla atteint les 100 milliards de dollars et dépasse Volkswagen

L’activité stockage énergétique, elle, suit une très forte progression, avec plus de 530 MWh déployés, en hausse de 11% par rapport au trimestre précédent et de 138% d’une année sur l’autre. Dans la foulée de l’annonce des résultats, le prix de l’action Tesla (TSLA) a bondi de 6% pour s’établir à plus de 600 dollars – un record absolu.

Source : Electrek