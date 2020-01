Tesla : qui sont vraiment les clients de la marque en France ?

Tesla commence à s’imposer en France sur le marché des voitures électriques. La marque est le 2e vendeur de véhicules de ce type dans l’hexagone, derrière Renault. Une enquête AAA Data – Les Echos révèle le profil particulier des clients de la marque.

Les Echos et AAA Data publient une enquête détaillée sur la sociologie des clients de Tesla en France. Le constructeur automobile enchaine les bonnes nouvelles depuis deux trimestres à l’international, et réalise une belle percée en France où il s’impose désormais comme le deuxième vendeur de véhicules électriques après Renault. Tesla avait en effet immatriculé 7442 véhicules en 2019 à en croire le quotidien contre 18 800 immatriculations pour Renault est 3 892 immatriculations chez Nissan.

Clients plus jeunes et plus urbains

Les chiffres révèlent ainsi des clients qui sont majoritairement des particuliers, plus jeunes que ceux de Renault, Nissan et d’autres marques. On note ainsi que l’essentiel des clients Tesla sont dans la tranche 30-64 ans avec un maximum dans la tranche 40-49 ans. En comparaison, les clients d’autres marques sont en grande majorité plus âgés.

Le pic est dans la tranche 50-64 ans, avec également beaucoup d’acheteurs dans la tranche 65-74 ans. Concernant Tesla, il est vraisemblable que l’arrivée sur le marché de véhicules moins chers permettra de séduire encore plus de clients jeunes – le véhicule le moins cher est proposé plus de 49 000 € sans option, ce qui reste cher et exige d’avoir une situation financière stable.

Enfin Tesla séduit surtout dans les zones urbanisées. Ce qui est particulièrement vrai en Ile-de-France (31 % des ventes de Tesla en 2019) : Paris représente à elle seule 8 % des ventes nationales et le département des Yvelines concentre 7% des ventes. Reste à savoir quelle sera la progression de Tesla en 2020, notamment via les ventes de la Model 3 face à la montée en puissance de la production et des livraisons.

