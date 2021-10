Tesla : le Cybertruck sortira bien en 2022

Le Cybertruck de Tesla se fait toujours attendre. Alors que l’incertitude règne autour du pick-up du fabricant américain, Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie, a donné des nouvelles. Oui, il est toujours prévu pour 2022.

Le Cybertruck est sans conteste le véhicule le plus attendu de chez Tesla. Présenté en grandes pompes en 2019 par Elon Musk, il avait créé la sensation grâce à un design novateur. Mais en 2021, il se fait toujours attendre. Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie chez Tesla, a tenu à rassurer les clients : le pick-up arrivera bien en 2022.

Moravy réagit ainsi à l’apparition de prototypes sur des circuits californiens. Des prototypes un peu différents de ce qui avait été présenté en 2019, puisqu’ils disposent de rétroviseurs, de quatre roues directionnelles ainsi que d’essuie-glaces. Oui, le design du Cybertruck est amené à changer avant sa sortie :

« Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, nous avons construit bon nombre de prototypes et nous sommes actuellement en train de les tester pour peaufiner le design »



Le Cybertruck arrivera bien en 2022

Moravy promet également d’autres changements, beaucoup moins visibles mais qui seront inclus dans le véhicule à sa sortie.

« Nous allons continuer à travailler sur le produit qui est actuellement en beta et nous visons un lancement l’année prochaine. »

L’année prochaine, donc 2022, la date est lâchée. Ceux l’ayant précommandé ou ayant l’intention de le faire peuvent donc être rassurés. Notons que Tesla a indiqué que les véhicules seraient assemblés dans son usine d'Austin, au Texas, la même qui donne vie aux Model Y.

Le Cybertruck avait suscité l’inquiétude ces derniers temps. En effet, sa page web avait été purgée de tout prix ainsi que des caractéristiques techniques. Une opération qui a finalement du sens, vu que le produit final va être modifié. Pour rappel, Tesla est toujours le leader incontesté des fabricants de voitures électriques. L’année 2021, marquée par les pénuries, n’a semble-t-il pas freiner la croissance du groupe californien qui enregistre un bénéfice insolent. Le Cybertruck sera la nouvelle arme du constructeur qui compte bien susciter l’envie. 2022 sera une année chargée pour le marché européen, puisqu’en plus du pick up, les Model S et X 2021 seront commercialisés sur le vieux continent.

Source : Electrek